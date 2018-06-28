Уполномоченные по правам человека Москалькова и Сак прибыли в исправительную колонию, где отбывает наказание Сенцов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова совместно с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком прибыли в исправительную колонию «Белый медведь», где отбывает наказание осужденный за терроризм Олег Сенцов.
К проходной исправительного учреждения также прибыла уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Как сообщила Денисова в эфире телеканала РБК, ее к Сенцову не пустили.
Денисова поставила Москальковой условия для дальнейшего посещения осужденных россиян. Она сможет встретиться с арестованными или находящимися под следствием на Украине россиянами только на условии взаимного посещения украинским омбудсменом осужденных в России украинцев. Об этом Денисова заявила корреспонденут ТАСС.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 28 июня 2018 | 12:39
Взаимное посещение для полицайки исключено, тогда она не сможет врать о реальном состоянии Сенцова.
Да и двойника тогда не покажешь.
pyfrjvsqfldjrfn 28 июня 2018 | 12:43
//сможет встретиться с арестованными или находящимися под следствием на Украине россиянами только на условии взаимного посещения украинским омбудсменом осужденных в России украинцев//
Генеральше и россияне в Украине по барабану.
boldu1n 28 июня 2018 | 12:43
danko1: Бабка даунко - рвёт и мечет. Про Савченко даже не вспоминает скатина. А так возмущалась....