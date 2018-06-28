Уполномоченные по правам человека Москалькова и Сак прибыли в исправительную колонию, где отбывает наказание Сенцов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова совместно с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком прибыли в исправительную колонию «Белый медведь», где отбывает наказание осужденный за терроризм Олег Сенцов.

К проходной исправительного учреждения также прибыла уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Как сообщила Денисова в эфире телеканала РБК, ее к Сенцову не пустили.

Денисова поставила Москальковой условия для дальнейшего посещения осужденных россиян. Она сможет встретиться с арестованными или находящимися под следствием на Украине россиянами только на условии взаимного посещения украинским омбудсменом осужденных в России украинцев. Об этом Денисова заявила корреспонденут ТАСС.