Следственный комитет завел новое уголовное дело в отношении историка и правозащитника Юрия Дмитриева

В местном СК сообщили, что его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении подростка. Накануне Дмитриев был задержан в Петрозаводске. Сегодня суд должен рассмотреть запрос о его аресте. Напомню, весной суд оправдал правозащитника по делу об изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Недавно Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор.