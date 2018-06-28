Следственный комитет завел новое уголовное дело в отношении историка и правозащитника Юрия Дмитриева
В местном СК сообщили, что его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении подростка. Накануне Дмитриев был задержан в Петрозаводске. Сегодня суд должен рассмотреть запрос о его аресте. Напомню, весной суд оправдал правозащитника по делу об изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Недавно Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор.
Комментарии4
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motooppic 28 июня 2018 | 12:35
что ни правозащитник, то урод уродом...
veganfckelby 28 июня 2018 | 12:41
motooppic: "точно! что ни правозащитник наркоман и сексманьяк...перестрелять всех кто о правах заикнется, все равно рано или поздно выяснится что он маньяк или наркоша!"
yralez 28 июня 2018 | 12:37
Дочка подросла ?
Или фантазии на то, что чем сами занимаются, другой нету ?
servelat 28 июня 2018 | 12:39
Этот порнозачинщик ещё и улизнуть хотел, вот скотина...