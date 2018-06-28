Король Испании Фелипе Шестой планирует приехать в Россию 1-го июля чтобы поддержать национальную сборную

Местная футбольная федерация уточнила, что Его Величество будет находиться в ложе для почетных гостей стадиона в Лужниках.

Напомним, — в одной восьмой финала Испания будет играть со сборной России. Владимир Путин накануне сказал, что пока не знает, приедет ли он на стадион.