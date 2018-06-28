Король Испании Фелипе Шестой планирует приехать в Россию 1-го июля чтобы поддержать национальную сборную
Местная футбольная федерация уточнила, что Его Величество будет находиться в ложе для почетных гостей стадиона в Лужниках.
Напомним, — в одной восьмой финала Испания будет играть со сборной России. Владимир Путин накануне сказал, что пока не знает, приедет ли он на стадион.
Комментарии5
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podpindosov_net_01 28 июня 2018 | 12:20
Володя и перед ним руками разведет и скажет, "ну не знаю, это футбол, все когда-то проигрывают".
hastings 28 июня 2018 | 12:28
podpindosov_net_01: А король Украины выразет протест.
novyrusich 28 июня 2018 | 12:34
podpindosov_net_01: Ты думаешь извинится Вова за позорное поражение России, пидораша?
А я думаю, что не будет он извиняться.
Он не будет на игре присутствовать.
Потому как знает, что Россия проиграет и разгромно.
А вова не любит, когда его с поражением связывают. Хотя с выигрышами его связать нельзя.
все его действия приводят в длительной перспективе к поражениям.
Не будет его.
platonnekafrin 28 июня 2018 | 12:20
Это самое... надо б и вовке коронку слепить, а то за Державу обидно.
neyexo 28 июня 2018 | 12:30
Не хочет быть похожим на саудовского принца
(5:0)