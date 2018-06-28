В Испании планируют провести эксгумацию и перезахоронение останков Франсиско Франко
В Испании планируют провести эксгумацию и перезахоронение останков Франсиско Франко, который правил страной с 1939 года по 1975. Глава испанского правительства Педро Санчес сообщил, что это произойдет в июле.
Франко захоронен в мавзолее неподалеку от Мадрида. Испанские социалисты обосновывают решение о переносе его останков, поскольку он не погиб в бою и не стал жертвой каких-либо репрессий позже. Он скончался естественной смертью в возрасте 83 лет.
Комментарии5
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novyrusich 28 июня 2018 | 12:24
А в России Сталина никак из Стены не выкинут, или где он там на Красной площади.
А ведь в России 4 миллиона га помоек, как сегодня сообщили, казалось бы есть где его зарыть.
yralez 28 июня 2018 | 12:25
83-66=17......долго.
Еще столько же.
noxepy_7_40_ 28 июня 2018 | 12:26
Вот уроды. Франко создал Мемориал памяти, приложил большие усилия, чтобы в испанском обществе было согласие, а сейчас леваки недотроцкисты опять раскачивают хрупкую стабильность.
kryimsdiiick 28 июня 2018 | 12:37
noxepy_7_40_: всякий вождь рано или поздно будет подвешен за ногу, такова судьба вождей
pulalala 28 июня 2018 | 12:30
Завидую молодым.
Увидят как вошьдя понесут в мавзолей,
а потом увидят как выкинут.