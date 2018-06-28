Украинский омбудсмен Людмила Денисова вновь жалуется, что ее не пускают в колонию к Олегу Сенцову

Украинский омбудсмен Людмила Денисова вновь жалуется, что ее не пускают в колонию, где отбывает наказание режиссер Олег Сенцов. Она утверждает, что ее российская коллега Татьяна Москалькова проехала мимо нее и не остановилась.

Денисова назвала такое поведение демонстративным. Все ее обращения к дежурному колонии и попытки передать заявление о посещении Сенцова, оказались безуспешными.

Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что Денисова свою сегодняшнюю поездку в Салехард с ней не согласовывала.