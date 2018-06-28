Украинский омбудсмен Людмила Денисова вновь жалуется, что ее не пускают в колонию к Олегу Сенцову
Украинский омбудсмен Людмила Денисова вновь жалуется, что ее не пускают в колонию, где отбывает наказание режиссер Олег Сенцов. Она утверждает, что ее российская коллега Татьяна Москалькова проехала мимо нее и не остановилась.
Денисова назвала такое поведение демонстративным. Все ее обращения к дежурному колонии и попытки передать заявление о посещении Сенцова, оказались безуспешными.
Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что Денисова свою сегодняшнюю поездку в Салехард с ней не согласовывала.
Комментарии25
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danko1 28 июня 2018 | 12:09
Нельзя эту полицайку, защищающую любые преступления власти, коллегой называть.
А вот оставить её в этой тюрьме, когда она российские тюрьмы с домами отдыха сравнивает, надо. Пусть отдохнет от трудов неправедных.
zmeelov_1 28 июня 2018 | 12:12
danko1: Тюрьмы желаешь другому? ну-ну.. Тебя услышали.
pyco_mypucmo 28 июня 2018 | 12:18
zmeelov_1: нехило пристроился, глистоглот - сраньё считается работой.
boldu1n 28 июня 2018 | 12:21
danko1: Бабка данко негодуе...
olegleon 28 июня 2018 | 12:09
"Она утверждает, что ее российская коллега Татьяна Москалькова проехала мимо нее и не остановилась "
а она руку то подняла, чтобы её подвезли? или эта гражданка Украины без провокации прожить не может?
danko1 28 июня 2018 | 12:11
olegleon: Есть ли предел подлости портянок, оправдывающих любые преступления власти?
Судя по всему - нет.
luger_max_otto 28 июня 2018 | 12:17
Откуда? Искать такой предел- все равно, что искать нравственность у вши.
podpindosov_net_01 28 июня 2018 | 12:23
danko1: Есть ли предел наглости у ссаных подпиндосных прокладок, обеляющих преступления американцев и пытающихся переложить ответственность на Россию?
novyrusich 28 июня 2018 | 12:29
podpindosov_net_01: Пидораша, так это американцы Сенцова в колдонии под Салехардом держат?
А когда они его захватили, пидораша, скажи?
Не все в курсе. Это же ваше закрытое знание, оно только среди пидораш распространяется, да?
alexisgross_062018 28 июня 2018 | 12:31
podpindosov_net_01: А вы мудаки по праву и факту рождения ущербны и всегда виноваты. А ты - первый ;)) И Я не либерал - будь моя воля - тазик цемента и крымского моста, можно с парашютом - визгу будет больше ;))
olegleon 28 июня 2018 | 12:29
danko1: ну Вас и колбасит! вторые сутки уже истерика у Вас. поберегите себя, а то без Вас тут не так забавно будет
vinibi_ 28 июня 2018 | 12:35
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть, вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
nata_roo 28 июня 2018 | 12:09
Вот бы кто с таким упорством рвался к Олеже Навальному. Но нет, за 4 года никто не проявил желания побывать у него. Ни правозащитники, ни СМИ, ни СПЧ, ни московская ОНК, ни даже адвокаты...
alexisgross_062018 28 июня 2018 | 12:13
nata_roo: Любите вы слегка POPIZDET, а а это работа такая ;))
abuvgrobu 28 июня 2018 | 12:20
Нечего ей тут делать, пусть едет Савченко навещает...
pulalala 28 июня 2018 | 12:26
Что удивительного.
Русская гестаповка на службе.
Вечером должна отзвониться фюреру.
yralez 28 июня 2018 | 12:27
Гусь свинье не товарищ....особенно когда свинья в погонах..
sergo_25_26 28 июня 2018 | 12:28
Как можно договариваться с русскими? Для них ложь, это смысл жизни.
andrey_crf Андрей Балабан 28 июня 2018 | 12:28
Мегтовская генеральша в своем стиле...
alexisgross_062018 28 июня 2018 | 12:28
Ну не пускать Москалькову к Вышискому иа последнего задвинуть в ШИЗО или подлодку. А Сенцову не так и важно приедет ли к нему Денисова или еще кто. Вот пусчай усиленно занимаются обменом других политических с обоих сторон. Причем всех на всех, тогда и Сенцов выживет.
benny_point 28 июня 2018 | 12:30
Сранные какие-то эти усраинцы! Наших не пускают к российским политзаключённым в концлагерях Куева, а чтобы их сучонку усраинку пустили! Отсосите усраинцы у россиян фуи и валите к себе на Усраину!
riots 28 июня 2018 | 12:33
Дипломатия по-русски.
karachaev4 28 июня 2018 | 12:35
Когда уже хохлы, да и все остальные поймут, договора с Россией не стоят бумаги на которой написаны. Только ультиматумы, взяли Сенцова, отлично, тех кого разворачивали на границе их надо было не отправлять в Россию, а арестовывать и в тюрьму. И так каждый раз пока не обменяют каждого. Нет, отличная ведь идея, Олега Газманова арестовали на Украине по подозрению в подготовке теракта, Иосиф Пригожин с Валерией планировали теракт на Крещатике. Так и только так. А пока вы договариваетесь, так и будут мимо вас проезжать.
echo_shar 28 июня 2018 | 12:35
Самый короткий анекдот про омбудсменов:
"Украинский омбудсмен"! )))))
bramlin 28 июня 2018 | 12:40
Повезло Денисовой! Уполномоченный по правам человека в РФ вполне может переехать человека и не остановиться.