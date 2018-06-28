Следственный комитет завел новое уголовное дело на главу карельского «Мемориала»
Юрия Дмитриева подозревают в насильственных действиях сексуального характера.
Историк Юрий Дмитриев был задержан накануне на выезде из Петрозаводска, а уже сегодня, как ожидается, Петрозаводский городской суд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного Виктора Ануфриева. В Следственном комитете агентству сказали, что дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Ранее Дмитриева обвиняли в развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, а также в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Свою вину он категорически не признавал. В апреле суд частично оправдал главу карельского «Мемориала», признав виновным лишь по последней статье. Прокуратура оспорила оправдательный приговор, и дело было отправлено на новое рассмотрение в тот же суд.
Статья, по которой возбуждено новое дело в отношении Дмитриева, предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
Комментарии25
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johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 12:02
... а в следующий раз его в чём обвинять будут?
pyfrjvsqfldjrfn 28 июня 2018 | 12:05
johnbmw: Так был бы человек, а статья...
olegleon 28 июня 2018 | 12:07
johnbmw: а надо в чём то обвинять? в Гуантанамо людей сажали и никто не парился обвинениями. перенимают демократический опыт.
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 12:09
olegleon: "в Гуантанамо людей сажали" в 99% взятых "на поле боя" - учите матчасть ...
olegleon 28 июня 2018 | 12:13
johnbmw: ну да. если объявить всю территорию страны "полем боя", то да.
только вот проблема в том, что "взятые на поле боя", как Вы утверждаете, даже следов пороховых газов на руках не имели. может они саблями сражались?
oleg_andreevich 28 июня 2018 | 12:33
olegleon: повезло тем кто попал в Гуантанамо, а не в Чернокозово. Про Гуантанамо мы знаем от американских журналистов, которые за это получили Пулитцеровскую премию. А про Чернокозово - благодаря Политковской, которая получила за это пулю. Вы не останавливайтесь - продолжайте сравнивать.
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 12:41
oleg_andreevich: сравнялка у него какой-то Оригинальной системы ...
olegleon 28 июня 2018 | 12:42
oleg_andreevich: особенно от того, что премию журналистам дали, радостно тем, кто сидит в Гуантанамо. а уж от того, что Вы знаете про Гуантанамо, они счастливы.
leonidrb 28 июня 2018 | 12:17
johnbmw: Да, и десятилетиями сидят без суда
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 12:20
leonidrb: сколько там "десятилетиями сидят без суда" набежало? не подскажите????
cattt 28 июня 2018 | 12:15
olegleon: И что интересно, после освобождения из "американских застенок" эти "узники" продолжали заниматься терроризмом, примечателен случай с нашим татарином, которого освободили.
olegleon 28 июня 2018 | 12:40
cattt: продолжали или начали? кажется в фильме "повелитель бури" была сцена, когда американские военные жёстко остановили иракца, а потом, проверив его, солдат говорит "это не террорист". на это другой ему отвечает "после этого он им станет".
так и тут. отсидев несколько лет в такой тюрьме, даже не террорист станет боевиком. просто ради мести
alexisgross_062018 28 июня 2018 | 12:36
olegleon: Вот только одна херня - старик не взрывал Торговый центр и не читал проповедей с мечетях по всему Большому Яблоку. За стариком не велась агентурная слежка.
sborisych 28 июня 2018 | 12:23
johnbmw:
В чём угодно.. Да хоть в умысле изготовления ядрёной боНбы для любимого рукоЙводителя. Хотел де, гад, успеть до естественного ухода...
luger_max_otto 28 июня 2018 | 12:32
Найдут. Эта скрепоносная сволочь много чего может придумать.
novyrusich 28 июня 2018 | 12:05
Сколько же они грязи еще На Дмитриева выльют.
Никак не успокоятся. Видимо серьезно он их достал и это уже личная ненависть, а не служебная рутина.
Остается только пожелать Дмитриеву мужества и стойкости.
physik 28 июня 2018 | 12:06
Это что, дело возбуждено на основании заявлении бабки девочки, которой там даже не было?
Или так решил некий дипломированный психиатр после допроса этой девочки?
Как, оказывается, легко посадить ЛЮБОГО человека. А потом извиниться.
mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 12:07
Да никто Дмитриева не подозревает ни в каких преступлениях.
Просто чекисты фабрикуют мерзкие, позорные "дела", что они научились делать за свою вековую антинародную деятельность.
abuvgrobu 28 июня 2018 | 12:08
Как не изворачивался, какими визгами в его защиту не исходила либеральная тусня, а свою сущность не скроешь - "правозащитничек" оказался-таки педофилом и в конечном итоге - пидорасом. Как, впрочем, и вся эта либероидная стайка..
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 12:10
abuvgrobu: уже оказался???? вы сами суд провели? надеюсь Справедливый ...
iusup 28 июня 2018 | 12:24
johnbmw: По себе судит .
cattt 28 июня 2018 | 12:18
abuvgrobu: johnbmw: По сралински рассуждает портянка, раз либерал значит, что не шьют наши доблестные чекисты - все правда!
alexisgross_062018 28 июня 2018 | 12:39
abuvgrobu: Вот Я не либерал ни разу - таких как ты просто на 2 метра в бетон, можно живьем ;)) Хотя это так пошло, но так весело ;))
alexgnom 28 июня 2018 | 12:36
вот вцепились то.......
честь мундира, а если мундир то отобрать - там честиью не пахнет....
vlabumur 28 июня 2018 | 12:37
Путин:"
Репрессии не щадили ни талант,
ни заслуги перед Родиной, ни искреннюю преданность ей,
каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения.
Миллионы людей объявлялись «врагами народа»,
были расстреляны или покалечены,
прошли через муки тюрем, лагерей и ссылок.
Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и,
тем более, невозможно ничем оправдать, никакими высшими так называемыми благами народа."
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Из Государственного гимна Российской Федерации:
"Так было, так есть и так будет всегда!"