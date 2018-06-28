Следственный комитет завел новое уголовное дело на главу карельского «Мемориала»

Юрия Дмитриева подозревают в насильственных действиях сексуального характера.

Историк Юрий Дмитриев был задержан накануне на выезде из Петрозаводска, а уже сегодня, как ожидается, Петрозаводский городской суд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного Виктора Ануфриева. В Следственном комитете агентству сказали, что дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Ранее Дмитриева обвиняли в развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, а также в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Свою вину он категорически не признавал. В апреле суд частично оправдал главу карельского «Мемориала», признав виновным лишь по последней статье. Прокуратура оспорила оправдательный приговор, и дело было отправлено на новое рассмотрение в тот же суд.

Статья, по которой возбуждено новое дело в отношении Дмитриева, предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.