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12:00, 28 июня 2018

Следственный комитет завел новое уголовное дело на главу карельского «Мемориала»

Юрия Дмитриева подозревают в насильственных действиях сексуального характера.
Историк Юрий Дмитриев был задержан накануне на выезде из Петрозаводска, а уже сегодня, как ожидается, Петрозаводский городской суд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного Виктора Ануфриева. В Следственном комитете агентству сказали, что дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Ранее Дмитриева обвиняли в развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, а также в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Свою вину он категорически не признавал. В апреле суд частично оправдал главу карельского «Мемориала», признав виновным лишь по последней статье. Прокуратура оспорила оправдательный приговор, и дело было отправлено на новое рассмотрение в тот же суд.
Статья, по которой возбуждено новое дело в отношении Дмитриева, предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Комментарии

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johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 12:02

... а в следующий раз его в чём обвинять будут?

pyfrjvsqfldjrfn 28 июня 2018 | 12:05

johnbmw: Так был бы человек, а статья...

olegleon 28 июня 2018 | 12:07

johnbmw: а надо в чём то обвинять? в Гуантанамо людей сажали и никто не парился обвинениями. перенимают демократический опыт.

johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 12:09

olegleon: "в Гуантанамо людей сажали" в 99% взятых "на поле боя" - учите матчасть ...

olegleon 28 июня 2018 | 12:13

johnbmw: ну да. если объявить всю территорию страны "полем боя", то да.
только вот проблема в том, что "взятые на поле боя", как Вы утверждаете, даже следов пороховых газов на руках не имели. может они саблями сражались?

oleg_andreevich 28 июня 2018 | 12:33

olegleon: повезло тем кто попал в Гуантанамо, а не в Чернокозово. Про Гуантанамо мы знаем от американских журналистов, которые за это получили Пулитцеровскую премию. А про Чернокозово - благодаря Политковской, которая получила за это пулю. Вы не останавливайтесь - продолжайте сравнивать.

johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 12:41

oleg_andreevich: сравнялка у него какой-то Оригинальной системы ...

olegleon 28 июня 2018 | 12:42

oleg_andreevich: особенно от того, что премию журналистам дали, радостно тем, кто сидит в Гуантанамо. а уж от того, что Вы знаете про Гуантанамо, они счастливы.

leonidrb 28 июня 2018 | 12:17

johnbmw: Да, и десятилетиями сидят без суда

johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 12:20

leonidrb: сколько там "десятилетиями сидят без суда" набежало? не подскажите????

cattt 28 июня 2018 | 12:15

olegleon: И что интересно, после освобождения из "американских застенок" эти "узники" продолжали заниматься терроризмом, примечателен случай с нашим татарином, которого освободили.

olegleon 28 июня 2018 | 12:40

cattt: продолжали или начали? кажется в фильме "повелитель бури" была сцена, когда американские военные жёстко остановили иракца, а потом, проверив его, солдат говорит "это не террорист". на это другой ему отвечает "после этого он им станет".
так и тут. отсидев несколько лет в такой тюрьме, даже не террорист станет боевиком. просто ради мести

alexisgross_062018 28 июня 2018 | 12:36

olegleon: Вот только одна херня - старик не взрывал Торговый центр и не читал проповедей с мечетях по всему Большому Яблоку. За стариком не велась агентурная слежка.

sborisych 28 июня 2018 | 12:23

johnbmw:
В чём угодно.. Да хоть в умысле изготовления ядрёной боНбы для любимого рукоЙводителя. Хотел де, гад, успеть до естественного ухода...

luger_max_otto 28 июня 2018 | 12:32

Найдут. Эта скрепоносная сволочь много чего может придумать.

novyrusich 28 июня 2018 | 12:05

Сколько же они грязи еще На Дмитриева выльют.
Никак не успокоятся. Видимо серьезно он их достал и это уже личная ненависть, а не служебная рутина.
Остается только пожелать Дмитриеву мужества и стойкости.

physik 28 июня 2018 | 12:06

Это что, дело возбуждено на основании заявлении бабки девочки, которой там даже не было?
Или так решил некий дипломированный психиатр после допроса этой девочки?
Как, оказывается, легко посадить ЛЮБОГО человека. А потом извиниться.

mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 12:07


Да никто Дмитриева не подозревает ни в каких преступлениях.
Просто чекисты фабрикуют мерзкие, позорные "дела", что они научились делать за свою вековую антинародную деятельность.

abuvgrobu 28 июня 2018 | 12:08

Как не изворачивался, какими визгами в его защиту не исходила либеральная тусня, а свою сущность не скроешь - "правозащитничек" оказался-таки педофилом и в конечном итоге - пидорасом. Как, впрочем, и вся эта либероидная стайка..

johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 12:10

abuvgrobu: уже оказался???? вы сами суд провели? надеюсь Справедливый ...

iusup 28 июня 2018 | 12:24

johnbmw: По себе судит .

cattt 28 июня 2018 | 12:18

abuvgrobu: johnbmw: По сралински рассуждает портянка, раз либерал значит, что не шьют наши доблестные чекисты - все правда!

alexisgross_062018 28 июня 2018 | 12:39

abuvgrobu: Вот Я не либерал ни разу - таких как ты просто на 2 метра в бетон, можно живьем ;)) Хотя это так пошло, но так весело ;))

alexgnom 28 июня 2018 | 12:36

вот вцепились то.......
честь мундира, а если мундир то отобрать - там честиью не пахнет....

vlabumur 28 июня 2018 | 12:37

Путин:"
Репрессии не щадили ни талант,
ни заслуги перед Родиной, ни искреннюю преданность ей,
каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения.
Миллионы людей объявлялись «врагами народа»,
были расстреляны или покалечены,
прошли через муки тюрем, лагерей и ссылок.
Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и,
тем более, невозможно ничем оправдать, никакими высшими так называемыми благами народа."

++++++++++++++++++++
Из Государственного гимна Российской Федерации:

"Так было, так есть и так будет всегда!"

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