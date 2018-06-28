Свыше 200 тонн отходов приходится на каждого жителя России
Об этом сообщил первый зам.генпрокурора Александр Буксман. Полигоны твердых бытовых отходов и свалки занимают территорию в 4 миллиона гектаров. Согласно подсчетам, только 40% жителей страны пользуются чистой водой.
В Генпрокуратуре считают недостаточной работу оперативных органов по незаконному обороту отходов.
Комментарии4
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novyrusich 28 июня 2018 | 11:53
4 тысяч кв. км загадили дорогие россияне полностью и бесповоротно на сотни лет вперед.
Израиль занимает вдвое меньшую площадь.
И превратил бесплодную территорию в цветущий сад.
Почувствуйте разницу менталитета.
novyrusich 28 июня 2018 | 11:55
novyrusich: Извините, 40 тысяч, конечно.
pyco_mypucmo 28 июня 2018 | 12:13
Ну ничо, щас вошьдь ещё чо-нибудь у соседей завоюет и появится место для свалки. Казахстан неплохо подошёл бы, да и у батьки места полно.
yralez 28 июня 2018 | 12:33
Единственное национальное богатство, которое отдали населению.