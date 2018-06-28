Свыше 200 тонн отходов приходится на каждого жителя России

Об этом сообщил первый зам.генпрокурора Александр Буксман. Полигоны твердых бытовых отходов и свалки занимают территорию в 4 миллиона гектаров. Согласно подсчетам, только 40% жителей страны пользуются чистой водой.

В Генпрокуратуре считают недостаточной работу оперативных органов по незаконному обороту отходов.