В Министерстве экономического развития прогнозируют значительное замедление роста реальных зарплат в России
В Министерстве экономического развития прогнозируют значительное замедление роста реальных зарплат в России – примерно до одного процента в 2019 году против 6% в нынешнем. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
В качестве причины он назвал более низкую экономическую активность и возросшие темпы инфляции.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ura_123 28 июня 2018 | 11:44
О как! Зато пенсионерам какое подспорье,аж по тыще в месяц в необозримом будущем...
danko1 28 июня 2018 | 11:45
ura_123: Какое же это министерство развития, когда упадок повсюду?
И только на бумаге мизерный рост.
В отставку всё правительство вместе с президентом.
pmasel 28 июня 2018 | 11:52
danko1: Так главная задача не развитие и рост, а стабильность. Вон рубль стабилен как никогда - 60р +-5%, при этом цены на нефть +50% за год. И где рост ВВП? Его стабильно не заметно. )))
archibald_dandy_esquire 28 июня 2018 | 12:00
pmasel: " рубль стабилен как никогда - 60р +-5%, при этом цены на нефть +50% за год. И где рост ВВП? "
зато благосостояние освобожденных от налогов друзей-путина поднимается, поголовье долларовых миллиардеров-друзей-друзей-путина растёт, как на дрожжах
"...воруют..."
классика
sborisych 28 июня 2018 | 11:57
danko1: А
А чем вам бумага плоха? Бумага- как известно- всё стерпит...
odobryam_s 28 июня 2018 | 11:51
Вот такое оно, "экономическое развитие по-русски"!
viktorova 28 июня 2018 | 11:52
Рост был за счёт бюджетников. Выборы прошли, и сейчас незачем им поднимать зарплату.
Самим не хватает.
sborisych 28 июня 2018 | 11:54
Ну если и эти- из экономического недоразвития- "прогнозируют значительное замедление роста реальных зарплат в России", значит ожидается не просто нонешнее падение, а простаки обвалец... Ну в смысле ..здец...
zztop1960 28 июня 2018 | 11:59
Интересно , а в загнивающей Прибалтике рост ВВП 4 % и рост зарплат , как и в ЕС и США 7 % ?
tks 28 июня 2018 | 12:05
Жрите, путисты!
Вы же все этого хотели, когда за Фюрера в щель урны голос сували?
mifodiy 28 июня 2018 | 12:06
А крымчанам что делать ? Они надеялись - им обещали...Сколько держаться ? Близко уже Красная армия ?
i_c_e 28 июня 2018 | 12:09
То есть сообщают бюджетникам, что «больше многоокладовых выплат, как в начале 2018, не ждите»
А как же «майские указы»? Или это были прошлого президента указы, у нынешнего другие?