В Министерстве экономического развития прогнозируют значительное замедление роста реальных зарплат в России – примерно до одного процента в 2019 году против 6% в нынешнем. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

В качестве причины он назвал более низкую экономическую активность и возросшие темпы инфляции.