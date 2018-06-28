Вдвое меньше россиян стали верить в победу сборной России на Чемпионате мира по футболу
Надежды россиян на победу национальной сборной на Чемпионате мира вернулись к первоначальным показателям, — заявил ТАСС гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
«Перед началом чемпионата порядка 10% наших граждан верили в чудо, что наша сборная может стать чемпионом. После двух побед количество таких граждан даже возросло. Но сейчас цифра вернулась к той отметке, которая была перед чемпионатом. Россияне несколько подостыли. Были определенные ожидания, которые наши граждане связывали с победой нашей сборной, которые, к сожалению, не оправдались. Но продолжает оставаться достаточно большая часть наших граждан, порядка 10%, которые до сих пор считают, что нашей сборной по силам выиграть этот чемпионат».
Причиной этому стал проигрыш команды в матче с Уругваем со счетом 0:3. При этом 25% опрошенных считают, что Россия пройдет в одну четвертую финала. 12% респондентов видят сборную в полуфинале.
Комментарии17
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totten 28 июня 2018 | 11:42
А были такие идиоты, кто реально в это верил? ))
danko1 28 июня 2018 | 11:48
totten: Холодный уругвайский душ образумил многих после странных побед над арабами, да еще в дни Рамазана, когда пост.
honduras_na_colime 28 июня 2018 | 11:55
//Вдвое меньше россиян стали верить в победу сборной России на Чемпионате мира по футболу//
Раньше это были Хутин и Дыров, теперь остался только Окадэмик.
ura_123 28 июня 2018 | 11:50
totten: Ну так 76% рассиян верят в сказки Путинам )))
vikwlad 28 июня 2018 | 12:17
totten: "А были такие идиоты, кто реально в это верил?"
Были, говорят, на "Канатчиковой даче". Теперь идиотов там стало в 2 раза меньше.
glotov 28 июня 2018 | 11:44
На то и футбол, чтобы болеть за своих даже в безнадежных ситуациях. Отключив рациональное мышление, игнорируя статистические данные, и прочую информационную труху. К тому же сюрпризы на ЧМ - не редкость.
Желаем нашим победы !
ura_123 28 июня 2018 | 11:52
glotov: Сюрпризы? Не паря,не от этой "сборной" по ногомячу)))
А вот про сюрприз за пределами стадионов под названием "пенсионная реформа", это да-настоящий сюрприз)))
glotov 28 июня 2018 | 11:54
ura_123: Пенсионная реформа - сюрприз??? Да о ней уже лет двадцать разговоры ведутся.
ura_123 28 июня 2018 | 12:17
glotov: Братец,вести разговоры и таки ПОЛУЧИТЬ эту реформу полюбому не одно и то же. Так что постарайся не болеть,а то ведь и пенсии не дождёшься.
novyrusich 28 июня 2018 | 12:20
glotov: Ну вот, а говорили, что идиотов среди россиян 86%, а оказалось, что реальных настоящих идиотов 10%, остальные-то кое-что понимают и в сортире штаны снимают.
А повышение пенсионного возхраста для дорогих россиян показывает, что и в правительстве не все идиоты.
Это они для наружного употребления орут об успехах экономики, а для себя понимают, что наступает крах, собственно уже наступил, пенсии платить нечем и надо сокращать количество их получающих.
теперь далеко не всякий россиянин доживет до пенсии, а уж сколько он на пенсии протянет ......
Средняя продолжительность жизни мужчин в России на 1,5 года превышает пенсионный возраст.
А шизофреники верят в победу на ЧМ.
Здоровья им не пожелаю. реальность будет для них тяжелым ударом.
Пусть верят в светлое будущее.
Как сказал классик:
"А у психов жизнь, так бы жил любой!"
Живите, дорогие друзья, счастливо .... в своих мечтах. Спите спокойно, дорогие товарищи, вы это заслужили.
zolingen 28 июня 2018 | 12:13
glotov: вы уверены, что описываете футбол, а не маразм?
ed10075 28 июня 2018 | 11:53
Этим болезным лучше бы подумать о доверии руководству страны, которое тихой сапой, "под футбольчик", грабит их без зазрения совести, затевая под шумок аферу с пенсионным возрастом.
zhrv 28 июня 2018 | 11:59
- "Перед началом чемпионата порядка 10% наших граждан верили в чудо, что наша сборная может стать чемпионом"
Вот именно, что только "верю-не верю", у населения. А разум встречается редко.
dekadik 28 июня 2018 | 12:08
Результат с Уругваем мог быть другим, если бы Черчесов выпустил прежний состав, а что бы сборной проиграть достаточно выпустить на поле одного убитого игрока, собственно что и получилось...из-за одного игрока проиграла вся команда. Но хорошо что это произошло в матче с Уругваем. Испании сборная России скорее всего проиграет, потому что испанцы сейчас самые сильные, хуже варианта просто не пожелаешь, разве только что бразильцы. Поэтому проиграв Уругваю сами себе подписали приговор и виной этому Черчесов и этот никчёмный игрок, которого не должно было быть даже на скамейке запасных.
gregor 28 июня 2018 | 12:08
По телевизору сказали , что крокодилы летают ,особенно в Украине ...и 86 % поверили ... ,раз телевизор сказал , а Песков и Захарова ,от имени Кремля подтвердил , как не поверить ? Одобрямс .
sborisych 28 июня 2018 | 12:08
Дык как жеть это... Выписались из пЫтрЕотов?!?... Беда...
zolingen 28 июня 2018 | 12:11
А были и такие???? Воистину страна-сюрприз.