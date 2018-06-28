//Вдвое меньше россиян стали верить в победу сборной России на Чемпионате мира по футболу//

Надежды россиян на победу национальной сборной на Чемпионате мира вернулись к первоначальным показателям, — заявил ТАСС гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

«Перед началом чемпионата порядка 10% наших граждан верили в чудо, что наша сборная может стать чемпионом. После двух побед количество таких граждан даже возросло. Но сейчас цифра вернулась к той отметке, которая была перед чемпионатом. Россияне несколько подостыли. Были определенные ожидания, которые наши граждане связывали с победой нашей сборной, которые, к сожалению, не оправдались. Но продолжает оставаться достаточно большая часть наших граждан, порядка 10%, которые до сих пор считают, что нашей сборной по силам выиграть этот чемпионат».

Причиной этому стал проигрыш команды в матче с Уругваем со счетом 0:3. При этом 25% опрошенных считают, что Россия пройдет в одну четвертую финала. 12% респондентов видят сборную в полуфинале.