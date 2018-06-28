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11:30, 28 июня 2018

Король Испании Фелипе Шестой планирует приехать в Россию 1-го июля чтобы поддержать национальную сборную

Местная футбольная федерация уточнила, что Его Величество будет находиться в ложе для почетных гостей стадиона в  Лужниках.
Напомним, — в одной восьмой финала Испания будет играть со сборной России. Владимир Путин накануне сказал, что пока не знает, приедет ли он на стадион.

Комментарии

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opiatnovyi63 28 июня 2018 | 11:42

А Наше ВеликоНичтожество ?

danko1 28 июня 2018 | 11:50

opiatnovyi63: Наш гопник неадекватный любит только на победных матчах присутствовать.
Но ведь и с королем рядом посидеть мечтает.
Что выберет?

olegleon 28 июня 2018 | 12:03

danko1: ну и истерика у Вас сегодня ))))

mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 11:42


Полезный идиот.
Он в курсе, в какую страну едет?

noxepy_7_40_ 28 июня 2018 | 11:44

mikhail_spb_: В отличие от вас, бесполезного совершенно.

andre_klimov 28 июня 2018 | 12:22

mikhail_spb_:
Он-то в курсе. Но едет он не "в страну", а "на чемпионат". Если вы посещаете туалет, это отнюдь не значит, что выхотите встретиться с сантехником? Поэтому в коммюнике указано - "едет на футбол. официальных встреч не планирует". На мой взгляд, если бы вообще не приезжал - не выглядело бытак оскорбительно для российсих официалов, мечтавших сделать вид, что с ними хотят видеться.

i_c_e 28 июня 2018 | 11:44

Да уж приедет, наверное, если король будет. Хоть пофоткается с августейшей особой.

olegleon 28 июня 2018 | 11:44

это предательство идеалов Майдана! как король Испании вообще посмел прибыть в Россию?

stakanoff 28 июня 2018 | 11:55

olegleon: Испанцы - зрадники! То ли дело сборная Германии! Она специально проиграла, чтобы Меркель не приехала в Россию! Хероям, понимаешь, слава!

kamen_12 28 июня 2018 | 12:03

olegleon: На сайт миротворец негодяя, чтоб на Украине ноги его небыло. Болтона с Трампом тоже.

semper_fidelis 28 июня 2018 | 11:55

Путин в изоляции, чо.

Это ещё корейцы подгадили, а так бы и Меркель прикатила, как миленькая.

recobra 28 июня 2018 | 11:59

Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition

Подписывайте и распространяйте. Обмен - единственный способ освободить российских и украинских граждан из заключения.

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