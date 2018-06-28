Украинский омбудсмен Людмила Денисова вновь жалуется, что ее не пускают в колонию к Олегу Сенцову
Украинский омбудсмен Людмила Денисова вновь жалуется, что ее не пускают в колонию, где отбывает наказание режиссер Олег Сенцов. Она утверждает, что ее российская коллега Татьяна Москалькова проехала мимо нее и не остановилась.
Денисова назвала такое поведение демонстративным. Все ее обращения к дежурному колонии и попытки передать заявление о посещении Сенцова, оказались безуспешными.
Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что Денисова свою сегодняшнюю поездку в Салехард с ней не согласовывала.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
podpindosov_net_01 28 июня 2018 | 11:37
Лгать для укропов привычное дело.
ura_123 28 июня 2018 | 11:40
podpindosov_net_01: оперуполномоченная москалькова она такая!
antimalin 28 июня 2018 | 12:06
Эта киевская чиновница Людмила Денисова опять пытается раздуть скандал на пустом месте.
Интригантка и провокаторша, в общем.
И абсолютно недоговороспособная.
Олицетворение киевского правящего преступного режима временщиков, грабящих Украину и убивающих украинцев на Донбассе.
vinibi_ 28 июня 2018 | 12:10
antimalin: Пригожинским гермафродитам тут слово не давали!!!
danko_vobla 28 июня 2018 | 12:11
vinibi_: мартышка вешайся!
vinibi_ 28 июня 2018 | 12:29
danko_vobla: Мартышка мразь пригожинская-ваша мама шлюшка, которую пользуют все кому не лезь и вас гниду проплаченную она гондоном использованным породила!!!
danko_vobla 28 июня 2018 | 12:42
vinibi_: а ваша мама? Ты любишь твою мать? Бесплатная мартышка! Породила. И вас. Вас породила пользованным!
ura_123 28 июня 2018 | 12:21
antimalin: Да-да,конечно! Хотелось бы фактов,а не голословных наборов штампованных пригожинскими фраз.
kottigr1 28 июня 2018 | 11:44
podpindosov_net_01: Странно Вы называете Путина, каким-то "укропом"..
Ложь и Путин —
близнецы-братья
кто более
был во вранье замечен?
Мы говорим Путин
подразумевая —
ложь,
мы говорим
ложь,
подразумеваем —
Путин.
podpindosov_net_01 28 июня 2018 | 11:55
kottigr1: Ну вот, что и требовалось доказать. Хохлобот, притворяющийся россиянином, привычно обвиняет других во всех своих бедах.
luger_max_otto 28 июня 2018 | 12:05
Они готовы назвать путинский режим либеральным, не то что просто Путина назвать укропом. Эти прошмандовки считают себя очень важными существами :)
zztop1960 28 июня 2018 | 11:47
podpindosov_net_01: Ложь это сущность России , а вот к Вышинскому теперь российскую "омбудсменшу" , точно не чего пускать , симетричный ответ и пусть российские СМИ потом не визжат
olegleon 28 июня 2018 | 11:39
что за дела?! почему не встали на колени перед самой уполномоченной Украины?! она аж Порошенко теперь пожалуется
reaver 28 июня 2018 | 11:44
olegleon: Ну да, это вам не всю жизнь на коленях перед российской властью, молясь на Путина.
vinibi_ 28 июня 2018 | 11:49
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть,вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
sg90 28 июня 2018 | 11:47
> Татьяна Москалькова проехала мимо нее и не остановилась.
На трассе что ли стояла? Пользуясь случаем решила немного подзаработать? Потому то и проехала мимо, что плечевыми не интересуется.
recobra 28 июня 2018 | 11:56
Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
Подписывайте и распространяйте. Обмен - единственный способ освободить российских и украинских граждан из заключения.
zztop1960 28 июня 2018 | 12:04
recobra: Россиян не волнуют заключённые в Украине россияне , им на них наплевать , а вот заключённые украинцы им греют душу