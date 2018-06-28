Дело в отношении главы Карельского отделения Мемориала Дмитриева возбуждено по статье о сексуальном насилии подростка
Новое дело в отношении главы Карельского отделения правозащитного общества Мемориал Юрия Дмитриева возбуждено по статье о сексуальном насилии в отношении подростка. Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь регионального СК Виталий Коновалов.
Дмитриев был накануне задержан в Петрозаводске. Вероятно, сегодня суд рассмотрит ходатайство об аресте правозащитника
Комментарии14
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mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 11:40
Если взбесившийся чекистский крокодил вцепился в свою жертву, то он редко разжимает челюсти.
Отбиться от него будет нелегко.
vilingrad 28 июня 2018 | 11:44
Чекист всегда приписывает жертве самые свои извращенные фантазии. Вот на хрена такая госбезопасность? Вреда много- пользы ноль. Работать не умеют, и не хотят.
luger_max_otto 28 июня 2018 | 11:48
Ну как же "не умеют". Уже румынские шпионы есть. До гондурасских или габонских пока не дошли, но это не за горами.
sborisych 28 июня 2018 | 12:17
vilingrad:
Да нет.. Хотеть- то хотят- лычек, цацек, должностёв, путей наверх- а ничерта не получается, потому как и сами бездари, да и сверху и без них не протолкнуться...
nikolashin2017 28 июня 2018 | 11:45
проверьте педофила из кремля
и вздохнет родимая земля....
consts 28 июня 2018 | 11:45
А кто подросток? И что это за статья такая "о сексуальном насилии в отношении подростка"? В УК РФ статьи с такой формулировкой нет.
filosof64 28 июня 2018 | 11:53
хочется сказать: вставай страна огромная (одуревшая), вставай на смертный бой...с ГБэшной силой темною, с чиновнечьей ордой
abuvgrobu 28 июня 2018 | 11:55
Как не изворачивался, какими визгами в его защиту не исходила либеральная тусня, а свою сущность не скроешь - "правозащитничек" оказался-таки педофилом и в конечном итоге - пидорасом. Как, впрочем, и вся эта либероидная стайка..
luger_max_otto 28 июня 2018 | 12:02
Верный защитник чекистской сволочи занимается настолько наглой клеветой, что просто удивительно. Когда в стране начнется депутинизация- по образцу денацификации в Германии- мерзавцу станет очень скучно...
stariyperd 28 июня 2018 | 12:40
luger_max_otto: эти "верные защитнички" первые же будут петь дифирамбы новой власти и проклинать культ личности бывшего.
isnowanaarene 28 июня 2018 | 12:01
Сучья власть. Надеюсь узнать фамилиё, кому он перешёл дорогу. Рвать зубами всю эту мразь.
noxepy_7_40_ 28 июня 2018 | 12:06
isnowanaarene: Котик, какой ты страшный! Бррррр.... У тебя есть татушки?
sborisych 28 июня 2018 | 12:13
А нихера себе архаровцы наяривают... Это же они после отмен-перемен, перевозбудились на более тяжкую статью-"возбуждено по статье о сексуальном насилии в отношении подростка"...
P.S. А то, что креста на них нет- в смысле не стыда, ни совести, ни чести- известно давно- и без этого фортеля..
vip1707 28 июня 2018 | 12:42
Вариантов достаточно мало.
1. Наши психиатры - полные профаны.
2. Наши следователи - наглые дебилы.
3. Дмитриев - маньяк.