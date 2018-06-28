Дело в отношении главы Карельского отделения Мемориала Дмитриева возбуждено по статье о сексуальном насилии подростка

Новое дело в отношении главы Карельского отделения правозащитного общества Мемориал Юрия Дмитриева возбуждено по статье о сексуальном насилии в отношении подростка. Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь регионального СК Виталий Коновалов.

Дмитриев был накануне задержан в Петрозаводске. Вероятно, сегодня суд рассмотрит ходатайство об аресте правозащитника