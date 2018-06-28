Сегодня на Чемпионате мира по футболу завершается групповой этап

Ну а накануне сложила свои Чемпионские полномочия сборная Германии. Рассказывает Константин Похмелов.

На двух предыдущих Чемпионатах мира действующий обладатель трофея не мог выйти из группы. Так случилось с французами в 2010-м, а затем, 4 года спустя, и со сборной Испании. То, что команда Германии может эту неприятную традицию продолжить, до вчерашнего дня никто и подумать не мог. Слишком весомым казался ареол непобедимости бундестим.

Во только футболисты Южной Кореи никакого трепета перед Германией не испытывали. Мужественно отстояв свои ворота от невыразительных нападок Ройса с Кроссом, южнокорейцы в компенсированное время забили 2 мяча. Оставив Германию за бортом ЧМ. В итоге из группы вышли команды Швеции и Мексики. В очном поединке между которыми сильнее оказались скандинавы.

Из группы И предсказуемо вышли в 1\8 финала команды Бразилии и Швейцарии.