Москва и Вашингтон обещают сегодня одновременно объявить о дате и месте проведения встречи Путина и Трампа
Москва и Вашингтон обещают сегодня одновременно объявить о дате и месте проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Принципиальная договоренность об этом уже достигнута.
Накануне Владимир Путин лично принял в Кремле советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Предстоящая встреча была одной из тем переговоров, — подтвердил американский эмиссар.
В прессе изначально местом проведения встречи Трампа и путина называли Австрию, но в последние дни появилась информация о том, что это, скорее всего, будет столица Финляндии.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не принесет прорыва в двусторонних отношениях двух стран, считает Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко:Трамп, как отмечалось, бизнесмен, торговец. Он ищет для себя реальной выгоды, добавил Малашенко.
Комментарии4
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kottigr1 28 июня 2018 | 11:20
Странно,что Путин и Трамп не встречаются в кафе Elephant.. Они долго смотрели бы друг-другу в глаза, Трамп одергивал бы свой форменный пиджак, а по небритым щекам Путина текли бы скупые слезы, призывающие умереть под Москвой.
Пам-пам-пам.. Па-ба-пам-пам-пам..
"Боль моя, ты покинь меня;
Облаком, сизым облаком
Ты полети к pодномy домy..."
olegleon 28 июня 2018 | 11:31
kottigr1: эк тебя колбасит второй день из-за этой новости )))))
andre_klimov 28 июня 2018 | 11:30
Главное, что повестка встречи известна, но - неполная. неисключено, что саммит НАТО ее дополнит, или более конкретизирует часть заявленных тем.
putin2018 28 июня 2018 | 11:59
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