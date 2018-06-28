Москва и Вашингтон обещают сегодня одновременно объявить о  дате и месте проведения встречи Путина и Трампа

Москва и Вашингтон обещают сегодня одновременно объявить о дате и месте проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Принципиальная договоренность об этом уже достигнута.

Накануне Владимир Путин лично принял в Кремле советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Предстоящая встреча была одной из тем переговоров, — подтвердил американский эмиссар.

В прессе изначально местом проведения встречи Трампа и путина называли Австрию, но в последние дни появилась информация о том, что это, скорее всего, будет столица Финляндии.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не принесет прорыва в двусторонних отношениях двух стран, считает Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко:Трамп, как отмечалось, бизнесмен, торговец. Он ищет для себя реальной выгоды, добавил Малашенко.