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11:03, 28 июня 2018

Правительство России сегодня будет рассматривать вопрос об электронных трудовых книжках

Предполагается, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму предстоящей зимой.
Электронные книжки будут появляться с  2020 года, некоторое время параллельно с ними будут существовать и  старые бумажные.
Минтруд опирается на результаты опросов общественного мнения, согласно которым молодые люди готовы к новшеству, а люди среднего и старшего возраста – нет.

Комментарии

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kottigr1 28 июня 2018 | 11:17

Ещё статью в УК надо добавить для тех кто не желает за миску похлебки ковать силу оружия Четвертого Рейха..

danko1 28 июня 2018 | 11:24

kottigr1: Какая красота. Мало того, что электронная база будет доступна преступникам, так если какой сбой и электронная книжка оттуда исчезнет, то можно и пенсию не платить вообще.

pontifig 28 июня 2018 | 11:22

у меня была электронная книжка. Но че-та сломалась

vasyakirin 28 июня 2018 | 11:24

pontifig: ой скока нервов народонаселению попортят прежде чем оцифруют макулатуру, сколько взяток отожмут....

navsegda 28 июня 2018 | 11:26

Ещё один шикарный способ содрать с населения копеечку , угадайте кто будет платить за эти электронные книжки

i_c_e 28 июня 2018 | 11:33

Знаем, проходили уже. Электронная подпись (денежки за регистрацию), подписка на софт, позволяющий ею пользоваться (денежки за подписку), обновления подписи и софта (почти бесплатно), ну и конторы, готовые оформить всё как надо тем кто не справится (за отдельную плату).
И, конечно, «а в бумажном виде тоже надо — 3 экземпляра, пожалуйста».
Цифровая экономика называется.

kama 28 июня 2018 | 11:36

Если пенсий не будет, то нахрена трудовые книжки? Пусть даже электронные.

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