Правительство России сегодня будет рассматривать вопрос об электронных трудовых книжках

Предполагается, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму предстоящей зимой.

Электронные книжки будут появляться с 2020 года, некоторое время параллельно с ними будут существовать и старые бумажные.

Минтруд опирается на результаты опросов общественного мнения, согласно которым молодые люди готовы к новшеству, а люди среднего и старшего возраста – нет.