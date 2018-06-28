Правительство России сегодня будет рассматривать вопрос об электронных трудовых книжках
Предполагается, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму предстоящей зимой.
Электронные книжки будут появляться с 2020 года, некоторое время параллельно с ними будут существовать и старые бумажные.
Минтруд опирается на результаты опросов общественного мнения, согласно которым молодые люди готовы к новшеству, а люди среднего и старшего возраста – нет.
Комментарии7
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kottigr1 28 июня 2018 | 11:17
Ещё статью в УК надо добавить для тех кто не желает за миску похлебки ковать силу оружия Четвертого Рейха..
danko1 28 июня 2018 | 11:24
kottigr1: Какая красота. Мало того, что электронная база будет доступна преступникам, так если какой сбой и электронная книжка оттуда исчезнет, то можно и пенсию не платить вообще.
pontifig 28 июня 2018 | 11:22
у меня была электронная книжка. Но че-та сломалась
vasyakirin 28 июня 2018 | 11:24
pontifig: ой скока нервов народонаселению попортят прежде чем оцифруют макулатуру, сколько взяток отожмут....
navsegda 28 июня 2018 | 11:26
Ещё один шикарный способ содрать с населения копеечку , угадайте кто будет платить за эти электронные книжки
i_c_e 28 июня 2018 | 11:33
Знаем, проходили уже. Электронная подпись (денежки за регистрацию), подписка на софт, позволяющий ею пользоваться (денежки за подписку), обновления подписи и софта (почти бесплатно), ну и конторы, готовые оформить всё как надо тем кто не справится (за отдельную плату).
И, конечно, «а в бумажном виде тоже надо — 3 экземпляра, пожалуйста».
Цифровая экономика называется.
kama 28 июня 2018 | 11:36
Если пенсий не будет, то нахрена трудовые книжки? Пусть даже электронные.