Генсовет Единой России отправил в отставку секретаря Ярославского отделения после критики пенсионной реформы
Президиум генсовета Единой России отправил в отставку секретаря Ярославского отделения партии после критики пенсионной реформы. Как пишут со ссылкой на свои источники газеты Ведомости и РБК, несколько дней назад ярославская облдума направила обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом не торопиться принимать законопроект. В заявлении отмечалось, что решение правительства о повышении пенсионного возраста «стало неожиданным для большинства россиян».
Секретарь местного отделения партии Михаил Боровицкий подтвердил информацию об увольнении, но отказался от комментариев.
Комментарии7
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danko1 28 июня 2018 | 11:15
Отклонился от генеральной лини партии, цель которой бесконечно грабить население.
vasyakirin 28 июня 2018 | 11:27
danko1: теперь жалостливое письмо критикой зовется, а завтра экстремизм пришьют....
archibald_dandy_esquire 28 июня 2018 | 11:44
vasyakirin:
" Стрельцы признавали вину лишь в бунте, но не в замыслах... В этом смертном упорстве Петр чувствовал всю силу злобы против него... Висевший посредине держал привязанную к мертвым рукам челобитную».
(с) А.Толстой, Пётр Первый, роман
nitsahon 28 июня 2018 | 11:18
в ЕДРеной партии - критике не место...
поленйшее единомыслие...
ts 28 июня 2018 | 11:39
Заткнули рот своим членам, чтобы помалкивали, что власть издевается над народом. Теперь они все язык в одно место засунут и начнут горячо поддерживать и одобрять.
П Ж и В !!!
konogen 28 июня 2018 | 11:55
Вся эта "партия" напоминает мне зловонное болото - или поглощает тебя и делает себе подобным или выплёвывает. Второй вариант говорит за то что в человек начало просыпаться что то человеческое.
eduard53 28 июня 2018 | 12:05
* * *
Вековой негативный отбор
Не стихает у нас до сих пор.
Вроде, падаль сплошная царит,
Но всё смрадней интриги внутри:
Избавляются главные скунсы
От умеренных, сталинским курсом.