Генсовет Единой России отправил в отставку секретаря Ярославского отделения после критики пенсионной реформы

Президиум генсовета Единой России отправил в отставку секретаря Ярославского отделения партии после критики пенсионной реформы. Как пишут со ссылкой на свои источники газеты Ведомости и РБК, несколько дней назад ярославская облдума направила обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом не торопиться принимать законопроект. В заявлении отмечалось, что решение правительства о повышении пенсионного возраста «стало неожиданным для большинства россиян».

Секретарь местного отделения партии Михаил Боровицкий подтвердил информацию об увольнении, но отказался от комментариев.