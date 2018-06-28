Дело в отношении главы Карельского отделения Мемориала Дмитриева возбуждено по статье о сексуальном насилии подростка
Новое дело в отношении главы Карельского отделения правозащитного общества Мемориал Юрия Дмитриева возбуждено по статье о сексуальном насилии в отношении подростка. Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь регионального СК Виталий Коновалов.
Дмитриев был накануне задержан в Петрозаводске. Вероятно, сегодня суд рассмотрит ходатайство об аресте правозащитника
Комментарии21
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johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 11:12
Как же он фсб_шной Мрази "дорогу перешёл" ... какие же УБЛЮДКИ в нашей власти ...
kottigr1 28 июня 2018 | 11:14
johnbmw: У чекистов всегда было принято не просто уничтожать своих врагов, но и смешивать их с дерьмом, что бы те не смогли отмыться даже после смерти..
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 11:16
kottigr1: ... есть у них такая "привычка" ...
podpindosov_net_01 28 июня 2018 | 11:26
johnbmw: kottigr1: Два хохлобота, два педофила. Совпадение? Не думаю!
olegleon 28 июня 2018 | 11:17
kottigr1: это ты про Буковского и детской порнографии?
а может про Стросс-Кана и "изнасиловании уборщицы"?
ser79 28 июня 2018 | 11:18
olegleon: Уборщица не была "подростком"
olegleon 28 июня 2018 | 11:20
ser79: ну да. но и никакого изнасилования вообще не было. а мужика в тюрьму посадили
luger_max_otto 28 июня 2018 | 11:34
А Вы посмотрите на визг, который запутинская шваль тут подняла. Что успокаивает- им впоследствии придется дорого платить за этот визг.
zhrv 28 июня 2018 | 11:17
Если и это провалится, что будет дальше - обвинение в каннибализме?
Система своих не сдает.
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 11:29
zhrv: а ЭТО провалится по любому, если только суд не пойдёт по ПОЛНОМУ беспределу ....
zhrv 28 июня 2018 | 12:01
johnbmw: А вот в это я слабо верю... В то, что в том суде много принципиальных судей.
noxepy_7_40_ 28 июня 2018 | 11:17
27 июня адвокат Дмитриева сообщил, что тот был задержан в Петрозаводске во время своей поездки в монастырь, после чего его увезли в СИЗО.
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Не, ну а чо? Ехал в монастырь. Попы - они же известные педофилы, не? Так что всё сходится.
nf5096004 28 июня 2018 | 11:40
noxepy_7_40_: простите, но мне кажется, что в монастыри часто не только Дмитриев ездит. Вы на что или точнее на кого намекаете?
noxepy_7_40_ 28 июня 2018 | 11:48
nf5096004: Вот значит как? Путин - педофил, попы - педофилы, а Дмитиев - Дартаньян, так что-ли?
konogen 28 июня 2018 | 11:51
nf5096004: А мальчик то не noxepy_7_40_, а noxepy 11-80...
semper_fidelis 28 июня 2018 | 11:32
Зачем отслеживать состояние девочки-подростка, фотографируя её в голом виде? Почему нельзя фотографировать в закрытом купальнике? Почему нельзя ограничиться взвешиванием, измерением роста, объёма талии, груди, бедра, плеча?
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 11:34
semper_fidelis: почитайте материалы дела (который ОПРАВДАЛ Дмитриева!) там НАВЕРНЯКА такие вопросы задавались ... а Значит и ответы должны быть ...
gregor 28 июня 2018 | 11:34
Там ,где правят потомки вертухаев и поддерживающее их социально близкое большинство , ожидать что-то человеческое от них , бесперспективно .
Селекция упыря сталина , к сожалению .
catlung Евгений Звягин 28 июня 2018 | 11:36
я другого понять в этой истории не могу. Девочка выросла и у неё достаточно прав подать жалобу против нарушения её прав и свобод.
Причём привлечь к ответственности как прокурорских так и следаков.
Они против её воли и тут всё равно был ли эпизод или нет сделали из суда судилище и против воли сделали её жизнь достоянием общественности.
consts 28 июня 2018 | 11:49
Статьи с такой формулировкой в УК РФ нет. И никогда не было.
all_seeing74 28 июня 2018 | 12:18
А против скольки директоров детских домов возбуждено дело по данной статье?! А ведь там на самом деле насилуют детей пачками и постоянно?!(((( уродская страна...(((