Уполномоченные по правам человека России и Украины прибыли в Ямало-Ненецкий округ, где отбывает наказание Олег Сенцов

Уполномоченные по правам человека России и Украины прибыли в Ямало-Ненецкий округ, где отбывает наказание режиссер Олег Сенцов. Попасть в колонию украинскому омбудсмену, впрочем, пока так и не удалось. Обо всем подробнее — в материале Андрея Ежова.

Из Салехарда в город Лабытнанги Татьяна Москалькова прибыла вместе со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой. Уполномоченная по правам человека Верховной Рады рассказала в эфире телеканала «112 Украина», что находится возле проходной исправительной колонии «Белый медведь». Чиновница сообщила, что хочет встретиться с руководством учреждения и подать заявление о посещении Олега Сенцова. «Мне сказали «Ждите», — сказала Денисова. С заключенным, тем временем, встречается российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она приехала в Лабынанги вместе с региональным уполномоченным по правам человека. Кроме посещения Олега Сенцова, Москалькова намерена посетить ряд социальных объектов города, — сообщили ТАСС в пресс-службе омбудсмена. Режиссер, осужденный по статье о терроризме, в середине мая объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Ближе к сороковому дню голодовки Татьяна Москалькова сравнила ультиматум Сенцова с лечебным голоданием. «Он не похудел, он даже прибавил несколько килограммов. Выглядит хорошо. Получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки», — сказала уполномоченная по правам человека.

В Кремле ранее заявляли, что знают о голодовке Сенцова, но это не повлияет на процедуру помилования.