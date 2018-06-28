Уполномоченные по правам человека России и Украины прибыли в Ямало-Ненецкий округ, где отбывает наказание Олег Сенцов
Уполномоченные по правам человека России и Украины прибыли в Ямало-Ненецкий округ, где отбывает наказание режиссер Олег Сенцов. Попасть в колонию украинскому омбудсмену, впрочем, пока так и не удалось. Обо всем подробнее — в материале Андрея Ежова.
Из Салехарда в город Лабытнанги Татьяна Москалькова прибыла вместе со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой. Уполномоченная по правам человека Верховной Рады рассказала в эфире телеканала «112 Украина», что находится возле проходной исправительной колонии «Белый медведь». Чиновница сообщила, что хочет встретиться с руководством учреждения и подать заявление о посещении Олега Сенцова. «Мне сказали «Ждите», — сказала Денисова. С заключенным, тем временем, встречается российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она приехала в Лабынанги вместе с региональным уполномоченным по правам человека. Кроме посещения Олега Сенцова, Москалькова намерена посетить ряд социальных объектов города, — сообщили ТАСС в пресс-службе омбудсмена. Режиссер, осужденный по статье о терроризме, в середине мая объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Ближе к сороковому дню голодовки Татьяна Москалькова сравнила ультиматум Сенцова с лечебным голоданием. «Он не похудел, он даже прибавил несколько килограммов. Выглядит хорошо. Получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки», — сказала уполномоченная по правам человека.
В Кремле ранее заявляли, что знают о голодовке Сенцова, но это не повлияет на процедуру помилования.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 11:12
Забавно, что защитой прав россиян занимаются бывшие мильтоны и вертухаи.
То есть те, кто сделал карьеру на ущемлении их прав.
eduard53 28 июня 2018 | 11:12
Всей бы кремляди с её озёрными карасями и виолончелистами - такое бы
лечебное голодание, желательно - пожизненное ....
danko1 28 июня 2018 | 11:13
Какая же она мразь, эта полицайка, поставленная на охрану преступлений власти.
Ей двойника показали или просто врет нагло та, что сравнила российские тюрьмы с домами отдыха.
Отправить бы её в этот дом отдыха на "поправку", все равно от её деятельности один вред.