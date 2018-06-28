Минфин предложил новый вариант взимания пошлин с покупок в зарубежных интернет-магазинах
По данным РБК, с 1 июля порог беспошлинного ввоза составит 500 евро на человека в месяц при суммарном весе отправлений от 31 килограмма.
Через год это будет сто евро за одну посылку.
Комментарии8
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kottigr1 28 июня 2018 | 10:37
Со своего российского дерьма уже совсем налоги не собираются .. ?
danko1 28 июня 2018 | 10:40
kottigr1: Судя по предложениям правительства бюджет решили формировать за счет поборов с нищих россиян. Даже за посылки. Бараны молчат, хотя их уже остригли налысо.
vasyakirin 28 июня 2018 | 10:38
через год, смартфон и блок питания в разных посылках присылать будут?
kottigr1 28 июня 2018 | 10:44
vasyakirin: Будут пересылать на уйму паспортов, взятых на время у бомжей
vladimirgornitsky 28 июня 2018 | 10:39
"Новый вариант"...
Жулик Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. У правящих сегодня в России жуликов и воров таких способов, наверно, пока поменьше, но они все время в поиске.
dedmoroz 28 июня 2018 | 10:48
"На ту беду, Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, -
Лисицу сыр пленил,...."
nernerr 28 июня 2018 | 10:41
Андрей Симановский в напряжении! ;)))))
ed10075 28 июня 2018 | 10:41
У Клептократии трудности с деньгами? Нефти и газа ужа не хватает? Аппетиты растут?