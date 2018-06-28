В Южной Корее очередной коррупционный скандал
На сей раз в центре внимания оказался глава крупнейшей в стране авиакомпании Кореан Эйр.
Сегодня Чо Ян Хо явился в прокуратуру для дачи показаний по делу об уклонении от налогов на сумму до 45 миллионов долларов. Его также обвиняют в хищении средств собственной компании. Часть этих денег, как утверждает следствие, предприниматель потратил на ремонт своего дома в Сеуле
Комментарии3
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podpindosov_net_01 28 июня 2018 | 10:38
Меркель гадит.
ukov 28 июня 2018 | 11:03
podpindosov_net_01:
нх себе, навальный до Кореи добрался!
tremens_delirium 28 июня 2018 | 10:40
✄ Его также обвиняют в хищении средств собственной компании. ✄
Это уже где-то было... Ааа... Ходорковский сам у себя нефть воровал.