Росрыболовство вернулось к идее создать в стране государственные рыбные магазины

Они позволят стабилизировать цены на рынке, — говорят в подведомственной компании «Национальные рыбные ресурсы».

Вопрос о высокой стоимости российской рыбы неоднократно поднимался в последние годы, — напоминает РБК. 10 лет назад уже пытались открыть специализированные магазины, однако реализовать проект не удалось.