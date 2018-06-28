Росрыболовство вернулось к идее создать в стране государственные рыбные магазины
Они позволят стабилизировать цены на рынке, — говорят в подведомственной компании «Национальные рыбные ресурсы».
Вопрос о высокой стоимости российской рыбы неоднократно поднимался в последние годы, — напоминает РБК. 10 лет назад уже пытались открыть специализированные магазины, однако реализовать проект не удалось.
Комментарии16
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arye_11 28 июня 2018 | 10:38
"Все новое, хорошо забытое старое"(с)
Вы со свое сетью государственных рыбных магазинов не забывайте, что такая сеть, "Фирменные Магазины "Океан" уже существовала и длительное время торговала.
Вот только плохо кончила
midnightblues 28 июня 2018 | 10:50
arye_11: Я как раз рос в среде детей в том числе и директоров Океана и пр и помню-как ребята тырили
vladimirgornitsky 28 июня 2018 | 10:56
arye_11:
В последние годы советской власти государственные рыбные магазины - это были магазины, где не было рыбы. В отличие от государственных мясных магазинов, где не было мяса.
Я по детским-то впечатлениям помню, что в Ленинграде были рабные магазины с аквариумами, в которых плавала живая рыба, и можно было выбирать. Потом эти аквариумы долго стояли без воды, а потом их и вовсе убрали, чтобы не смущать народ.
Раз зашла речь о создании государственных рыбных магазинов, стало быть, история, видимо, повторится...
blindpew_33 28 июня 2018 | 11:10
vladimirgornitsky: это Вы говорите про Ленинград, столичный привилегированный город с первой (а до этого - высшей) категорией снабжения.
У меня детские впечатления куда более другие, я рос в более простецких местах. :-)
post_v 28 июня 2018 | 10:39
с ценами на рынке у Росрыболовства может оказаться ситуация как с дефицитом туалетной бумаги в СССР
- считали по головам, а задниц больше оказалось
kottigr1 28 июня 2018 | 10:51
post_v: Росрыболовство вернулось к идее создать в стране государственные рыбные магазины...
Попахивает дальнейшей приватизацией этой сети за один газпромовский ваучер...
hz6691 28 июня 2018 | 10:40
Так у нас много таких было в конце 80-х начале 90-х, но с более широким ассортиментом! Кроме кильки в банках был еще и березовый сок. А в некоторых - и макароны.
dedmoroz 28 июня 2018 | 10:45
"— Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал».
ugiazov 28 июня 2018 | 10:47
А рыба из государственых в частные не будет уплывать? Коррупция во власти, а не в магазинах.
nehoroshiy 28 июня 2018 | 10:48
Эта идея уже один раз сдохла вместе с "совком". Один вход в магазин для нищих другой для номенклатуры.
vladimir_veteran 28 июня 2018 | 10:56
Вперед, в Советский Союз!
platonnekafrin 28 июня 2018 | 10:58
Сначала надо рыбу огосудрствовавать. Не знаю, что перавая часть этого глагола будет означать на практике, то ли присвоение рыбных запасов новой элитой, то ли создание союзного с продажной рыбой государства, но "вовавать" будут.
vilingrad 28 июня 2018 | 11:00
Или рыба исчезнет, или Российская империя. При слове "государственные" будь уверен- что-то пойдет не так...
puli2_4 28 июня 2018 | 11:05
Ну вот. Наконец-то вернулись к строительству коммунизма. Назад в светлое будущее! Товарищи.
blindpew_33 28 июня 2018 | 11:07
О да-а.
Помню-помню эти магазины.
Эти искорёженные в мУке тушки минтая и мойвы, размороженные и замороженные раз 5, и хранившиеся где-то в закромах Родины лет 10 до приобретения совсем несъедобного вида.
Всё-таки выросло непуганое и небитое поколение, не помнящее совка и верящее в сказки.
zhrv 28 июня 2018 | 11:11
А дешевую рыбу для этих магазинов откуда возьмут - будут конфисковывать уловы частников, под любым предлогом?