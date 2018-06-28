На Камчатке оштрафовали кафе и его администратора,который не пустил в заведение инвалида по зрению с собакой-поводырем
На Камчатке оштрафовали кафе и его администратора, который не пустил в заведение инвалида по зрению с собакой-поводырем. Штраф составит, соответственно, 90 тысяч рублей и 2,5 тысячи.
Инцидент произошел в середине мая. 41-летинй местный житель в сопровождении лабрадора пытался зайти в кафе и даже предъявил документы на собаку-поводыря. Однако даже прибывший на место по вызову наряд полиции не смог убедить владельца заведения, что он нарушает права инвалида.
После суда администратор кафе пообещал, что подобные ситуации никогда больше не повторятся.
Комментарии6
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vasyakirin 28 июня 2018 | 10:35
Может собака и поводырь, но жрать с ней вместе как то стрёмно....
leha2014 28 июня 2018 | 10:57
vasyakirin: ага. когда они с улицы всю грязь несут.или волосы.
vikwlad 28 июня 2018 | 11:12
Владелец заведения, значит, нарушает права инвалида. А инвалид, не нарушает права посетителей кафе, притащив с собой собаку? Мог бы оставить собаку у входа в кафе и кого-нибудь попросить провести его до столика. Администратор кафе прав.
ruthenocene 28 июня 2018 | 10:41
А если бы пустили, то оштрафовали бы за нарушение санитарных правил.
vovash45 28 июня 2018 | 10:44
абсурд! Собака поводырь сопровождает слепого только по УЛИЦЕ. В помещение общепита она не должна заходить, иначе администрация получит штраф от санэпидемнадзора. Собаку оставляют на привязанном поводке возле кафе или магазина.
Администрация зря извинялась и зря будет выплачивать штраф (если это не специальная акция для собственных целей и интересов).
vasyakirin 28 июня 2018 | 10:50
vovash45: Типа,акция проверки дарагих россиян на сучий образ жизни?