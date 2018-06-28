Сегодня утром адвокат правозащитника Юрия Дмитриева намерен прояснить ситуацию с  его задержанием

Сейчас глава Карельского отделения Мемориала находится в изоляторе временного содержания в Петрозаводске.

По одним данным, он был задержан в связи с возбуждением нового дела, по другим – за нарушение правил подписки о невыезде.

Дмитриев весной был оправдан судом по делу о развратных действиях в отношении приемной несовершеннолетней дочери и распространении детской порнографии. Тогда суд признал его виновным лишь в хранении оружия.

После заседания Дмитриев сказал, что суд просто не мог оставить его без наказания.

Недавно Верховный суд Карелии направил дело Дмитриева на новое рассмотрение.