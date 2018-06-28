Сегодня утром адвокат правозащитника Юрия Дмитриева намерен прояснить ситуацию с его задержанием
Сейчас глава Карельского отделения Мемориала находится в изоляторе временного содержания в Петрозаводске.
По одним данным, он был задержан в связи с возбуждением нового дела, по другим – за нарушение правил подписки о невыезде.
Дмитриев весной был оправдан судом по делу о развратных действиях в отношении приемной несовершеннолетней дочери и распространении детской порнографии. Тогда суд признал его виновным лишь в хранении оружия.
После заседания Дмитриев сказал, что суд просто не мог оставить его без наказания.
Недавно Верховный суд Карелии направил дело Дмитриева на новое рассмотрение.
Комментарии4
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luger_max_otto 28 июня 2018 | 10:34
Прояснить- эть хорошо. Но по факту речь идет о незаконном захвате человека.
podpindosov_net_01 28 июня 2018 | 10:42
Очень хорошо, что государство плотно занялось этой преступной подпиндосной организацией, ведущей антироссийскую деятельность.
olegleon 28 июня 2018 | 10:48
luger_max_otto: законность определяете лично Вы?
sgvmajor_66 28 июня 2018 | 10:52
Искренние пожелания нездоровья и погибели всем силовикам , причастным к уничтожению невиновных граждан. Пусть у них ничего не складывается в этой жизни. Моральной поддержки их жертвам. И поможет им Бог.