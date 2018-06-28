На северо-западе Москвы образовалась пробка длиной более километра после столкновения автобуса с легковым автомобилем

Как сообщает агентство РИА Новости, ДТП произошло у станции метро Сходненская. Водитель легковушки скрылся с места происшествия. Сейчас ведется его поиск.

Не менее 70 автобусов и троллейбусов стоят на бульваре Яна Райниса. Пассажиров высаживают за одну остановку до станции метро.