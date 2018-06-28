На северо-западе Москвы образовалась пробка длиной более километра после столкновения автобуса с легковым автомобилем
Как сообщает агентство РИА Новости, ДТП произошло у станции метро Сходненская. Водитель легковушки скрылся с места происшествия. Сейчас ведется его поиск.
Не менее 70 автобусов и троллейбусов стоят на бульваре Яна Райниса. Пассажиров высаживают за одну остановку до станции метро.
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olegleon 28 июня 2018 | 10:32
"Действительно, в отделе "Что случилось за день" нонпарелью было напечатано:
Попал под лошадь
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика №8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.
- Это извозчик отделался легким испугом, а не я, ворчливо заметил О.Бендер. - Идиоты. Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут. Ах! Это "Станок". Очень, очень приятно, вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле. Забавная история."