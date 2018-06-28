Дата и место встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом станет известно уже сегодня

Судя по всему, площадкой проведения саммита Россия — США будет одна из европейских стран.

«Для саммита выбрано очень удобное место. И для России, и для США это третья страна», — заявил один из помощников Владимира Путина Юрий Ушаков. Он сказал об этом после переговоров российского президента с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном, на встрече обсуждались детали предстоящего саммита Россия — США. В воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что встреча Путина и Трампа, вероятно, пройдет 15 июля в Вене. Туда якобы уже приезжали российские и американские дипломаты.

По сведениям издания Politico, в качестве еще одного варианта рассматривается Финляндия. Президент страны Саули Ниинистё подтвердил, что готов организовать встречу, например, в Хельсинки. В 1990 году там, кстати, уже встречались Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Ожидается, что в этот раз темами обсуждения станет обстановка на Украине и в Сирии, предполагаемое вмешательство России в американские выборы и дипломатический кризис.

Планируемая встреча Путина и Трампа вызывает опасения у британских властей. По сведениям The Times, в Лондоне полагают, что саммит Россия — США может ослабить единство НАТО в вопросах противостояния политике Кремля.