Дата и место встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом станет известно уже сегодня
Судя по всему, площадкой проведения саммита Россия — США будет одна из европейских стран.
«Для саммита выбрано очень удобное место. И для России, и для США это третья страна», — заявил один из помощников Владимира Путина Юрий Ушаков. Он сказал об этом после переговоров российского президента с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном, на встрече обсуждались детали предстоящего саммита Россия — США. В воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что встреча Путина и Трампа, вероятно, пройдет 15 июля в Вене. Туда якобы уже приезжали российские и американские дипломаты.
По сведениям издания Politico, в качестве еще одного варианта рассматривается Финляндия. Президент страны Саули Ниинистё подтвердил, что готов организовать встречу, например, в Хельсинки. В 1990 году там, кстати, уже встречались Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Ожидается, что в этот раз темами обсуждения станет обстановка на Украине и в Сирии, предполагаемое вмешательство России в американские выборы и дипломатический кризис.
Планируемая встреча Путина и Трампа вызывает опасения у британских властей. По сведениям The Times, в Лондоне полагают, что саммит Россия — США может ослабить единство НАТО в вопросах противостояния политике Кремля.
Комментарии16
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sskull 28 июня 2018 | 10:08
Педе Порошенко за 400 тыр.$ разрешат возле туалета подождать или нет?)
banyi1 28 июня 2018 | 10:15
sskull: Вряд ли) Клоуны там вроде не предусмотрены в протоколе )
pyco_mypucmo 28 июня 2018 | 10:15
Без особого вреда для человечества, можно выбросить )(уйла без парашюта из веролёта над Марианской впадиной.
opiatnovyi63 28 июня 2018 | 10:24
pyco_mypucmo: Почему не Гаага?Самое удобное место для длительного комфортного пребывания!
pyco_mypucmo 28 июня 2018 | 10:28
opiatnovyi63: комфорт, которого он заслужил, - лизать раскалённые сковородки.
zmeelov_1 28 июня 2018 | 10:34
opiatnovyi63: pyco_mypucmo: Обсеритесь. Скорее ваша укрогобония на части разойдётся.
zmeelov_1 28 июня 2018 | 10:24
pyco_mypucmo: Без вреда? Бредишь? Путин брови нахмурит и какляцкая, прибалтийская, грузинская, польской и прочих гейропейской части генетической ошибки человечества уже обделались
pyco_mypucmo 28 июня 2018 | 10:31
zmeelov_1: тебе про )(уйла, а ты про Путина. Странная связь в твоём сумеречном сознании.
zmeelov_1 28 июня 2018 | 10:36
pyco_mypucmo: Кастрюля, ямки дебальцевские тебе заждались. Не трать их время
kottigr1 28 июня 2018 | 10:26
banyi1: Странно,что Путин и Трамп не встречаются в кафе Elephant.. Они долго смотрели бы друг-другу в глаза, Трамп одергивал бы свой форменный пиджак, а по небритым щекам Путина текли бы скупые слезы, призывающие умереть под Москвой.
zmeelov_1 28 июня 2018 | 10:38
kottigr1: Ублюдок, реальные ямки уже готовы и ждут тебя под Донбассом. Не трать на свои бредни их время
banyi1 28 июня 2018 | 10:12
Очень интересно когда объявят! Это важно! днём и вечером по Москве или ночью, то бишь по времени США? Это будет показатель, кто решает за эту стрелку )))
olegleon 28 июня 2018 | 10:12
"вызывает опасения у британских властей."
а незачем было Скрипалей травить и тогда бы не было бы опасений, что раскроют эту провокацию
sg90 28 июня 2018 | 10:16
Тоже мне секрет Полишинеля. 15.07 в Вене.
banyi1 28 июня 2018 | 10:25
sg90: сУмневаюсь, что 15.07)
platonnekafrin 28 июня 2018 | 10:21
Такого волнения Штирлиц не испытывал даже тогда, когда вдруг понял, что не успеет добежать до подворотни...