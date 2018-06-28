Знаменитый итальянский клуб Милан семикратный победитель Лиги Чемпионов отстранен от Еврокубков на два года
Законы прежде всего финансовые. Милан не справился с так называемым финансовым Фэйр Плей. Если вкратце пытаться объяснить суть этого правила – клуб должен тратить примерно столько, сколько зарабатывает. Просто так вкачивать деньги в команду нельзя. Впрочем, большие клубы почти всегда находят способ обойти этот закон, но Милану этого сделать не удалось. Департамент по финансовому контролю клубов не стал идти на мировое соглашение с Миланом и принял решение о двухгодичной дисквалификации. На второй год Милан наказан условно. Это означает, что команда не сможет сыграть в наступающем сезоне в Лиге Европы. Это право она получила, заняв в серии А итальянского чемпионата шестое место. Вакансия переходит к Фиорентине.
У Милана остается возможность обжаловать это решение в спортивном арбитраже в Лозанне.
Комментарии1
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neprostotak 28 июня 2018 | 10:12
остается возможность обжаловать это решение в спортивном арбитраже в Лозанне.
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Ну так всё будет Ок!
Берлускони обратится к своему собутыльнику пуйлу (зря что ли они 38 бутылок за два дня в оккупированной Массандру продегустировали?), а у пуйла с Лозанной всё «на мази» ещё со времён мельдониевого кипиша, когда рашке запретили даже свой флаг на олимпиаде светить!