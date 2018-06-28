Увеличение расходов на информирование избирателей о выборах мэра Москвы не связано с желанием повысить явку
Так сказал Коммерсанту глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он утверждает, что главная причина увеличения затрат — это нововведения.
В частности, возможность голосования в других регионах, продление времени голосования до 22 часов и внедрение системы мобильного избирателя. Горубнов добавил, что с момента предыдущей избирательной кампании в 2013 году в два раза подорожала бумага и выросли цены на бензин.
На сайте госзакупок отмечается, что информирование избирателей о выборах мэра Москвы обойдется бюджету в 166 миллионов рублей.
Комментарии2
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danko1 28 июня 2018 | 10:09
Наглое и циничное враньё на всех уровнях власти стало нормой.
olegleon 28 июня 2018 | 10:10
"в два раза подорожала бумага и выросли цены на бензин"
какой смелый глава Мосизбиркома. так критиковать Путина и Медведева за экономику, т.е. за провал экономики, это смело.