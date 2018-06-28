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Эксклюзив Эха 10:03, 28 июня 2018

Кандидат в мэры Москвы журналист Антон Красовский попросился в партию «Единая Россия»

В других политических объединениях сейчас нет никакого смысла,  — сказал он в эфире «Эха Москвы».

Ранее Антон Красовский был сотрудником предвыборного штаба Михаила Прохорова на президентских выборах 2012-ого года, а затем Ксении Собчак на выборах 2018-ого.

Комментарии

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gvs 28 июня 2018 | 10:04

Был просто геем, а стал настоящим 3,14дором ))))

luger_max_otto 28 июня 2018 | 10:06

Геи за Путина, ага :)

kottigr1 28 июня 2018 | 10:20

luger_max_otto: Геями в РФ нынче уже никого не удивишь.. Вот взять того же Путина, от которого даже жена сбежала..
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подарил Владимиру Путину пододеяльник. На пододеяльнике вышиты Берлускони и Путин. До этого Путин подарил Берлускони двухспальную кровать, по видимому намекая на их давнюю и крепкую дружбу...

danko1 28 июня 2018 | 10:29

kottigr1: ЕР- сборище высокопоставленных во власти геев.
Даже анекдот на эту тему есть, что вместе с Путиным в Москву из Питера голубой поток пошел. Но это не газ.

Риф Сабиров 28 июня 2018 | 10:15

gvs: Достойный будет для москвичей мэр. Плоть от плоти, и по духу свой в доску.

(комментарий скрыт)

johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 10:12

а просто Заяву на вступление в ЕР "молча" не более НАДЁЖНО (для Вступления!) написать было????

vikwlad 28 июня 2018 | 10:21

johnbmw: "а просто Заяву на вступление в ЕР "молча""
Геи молча не могут. Им обязательно надо провести или гейпарад, или гейзаявление.

vikwlad 28 июня 2018 | 10:23

vikwlad:
Гейзаявление о своей любви к Путину он уже недавно сделал.

vikwlad 28 июня 2018 | 10:23

vikwlad:
Гейзаявление о своей любви к Путину он уже недавно сделал.

kottigr1 28 июня 2018 | 10:23

johnbmw: Вот он путь решения экономического кризиса в РФ.. ! Надо всем россиянам срочно вступить в партию "Единая Россия" и ФСБ.. Там Путин платит неплохие деньги и после этого все россияне будут "как сыр в масле" там кататься..

johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 10:27

kottigr1: как-то так Видимо ...

parasuk_ 28 июня 2018 | 10:14

А еще он хорошо размазал младшего гудка и всю московскую оппу. Обоснованно доказал, что все эти яшины, кацы и азары по сути своей никчемные людишки :)

johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 10:16

parasuk_: воспроизвёл типичные для соловьиного_помёта высеры ...

parasuk_ 28 июня 2018 | 10:19

johnbmw: Однако, возразить ему не смогли даже местные проститутки от журналистики :) Мощно фактурой давил.

johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 10:28

parasuk_: кидаться АБСУРДОМ типичный для фсб_шной Швали приём ...

parasuk_ 28 июня 2018 | 10:35

johnbmw: Какой же это абсурд. Вывел на чистую воду наших борцов с режимом с их враньем о бойкоте муниципальных депутатов от ЕР. Теперь московской оппе придется признать, что все их неудачи происходят не из-за происков режима, а только по причине собственной тупости и никчемности

johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 10:36

parasuk_: чудак ты на букву М :-))))

parasuk_ 28 июня 2018 | 10:42

johnbmw: А вы не жеманничайте, все-таки не на плешке с белой ленточкой стоите ;)

anticolonel 28 июня 2018 | 10:19

parasuk_: Конечно никчемные - даже в великой ЕР не состоят. А уж она нас приведет, куда надо.

parasuk_ 28 июня 2018 | 10:21

anticolonel: В ЕР и без них идиотов хватает. Зачем там еще дегенрат-недомерок яшин?

compare 28 июня 2018 | 10:33

parasuk_: а ты,поближе к нему,потеснее: он и тебе,что-нибудь,где-нибудь,"размажет",а ты подлижешь......

parasuk_ 28 июня 2018 | 10:37

compare: Так это гудков у нас пристраивался под дряхлого явлинского,, надеясь стать депутатом от яблока ;) Не переносите своих комплексов на других.

sklar39 28 июня 2018 | 10:14

- Мама! Я в партию вступил!
- Вечно ты куда нибудь вступишь. То в дерьмо, то в партию.

testmeter 28 июня 2018 | 10:15

Удивительные существа водятся на этой планете

akustik57 28 июня 2018 | 10:16

Если все геи Москвы отдадут ему свой голос ... да и всё правильно посчитают - оленевод может и пролететь !

provincial49 28 июня 2018 | 10:16

И что, взяли Антошу? Там такие все...

vladimir_simb 28 июня 2018 | 10:18

зовите его скорее в студию Эха,пусть побольше расскажет про едросов...

henry52 28 июня 2018 | 10:18

Интересно, возьмут?
Скорее всего нет. На них и так пальцем показывают...

sensei54 28 июня 2018 | 10:20

Персонаж начинает готовиться к подаче челобитной в Большую Семёрку.
Кандидат в мэры и "член партии" идёт на выборы под радужным флагом.
Так что, давайте, принимайте меня взад в Семёрку.

remych 28 июня 2018 | 10:23

Ну теперь от него даже геи отрекутся.

putin_itogy 28 июня 2018 | 10:25

"Жить захочешь, не так вывернешься"..(с)

babich174 28 июня 2018 | 10:27

Гнилье остается гнильем даже, если оно называется - Красовский.
Закономерный результат ...

zkotor 28 июня 2018 | 10:30

Были придурки которые и в НСДАП в 1945м вступали

compare 28 июня 2018 | 10:31

вот и вся "легенда" Антоши,рассыпалась,как горох по полу....ну что же? просится? туда ему и дорога-по крайней мере,там все "близкие" и с одной,и с "другой" позиции...

eleonora_semendyakina 28 июня 2018 | 10:35

В ряду Соловьев - Киселев прибыло!

hammiak 28 июня 2018 | 10:36

молодец, это вполне в духе Антона, у которого семь пятниц на неделе)
ведь так трудно выбрать из прохорова, собчак и едра - не быть же на самообеспечении!

nehoroshiy 28 июня 2018 | 10:40

Наконец то дошло, что нужно, что-бы не беспокоиться о материальном благополучии.

alya_tina 28 июня 2018 | 11:00

Голубая лагуна хочет на галеры... Вострикиада тоже....

s_zherebtsov 28 июня 2018 | 11:14

Может быть, он решил уничтожить ЕР изнутри, стать троянским конем ?

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