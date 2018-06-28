Z Архив новостей новости
5 12 6 906
10:02, 28 июня 2018

Президиум генсовета ЕР отправил в отставку секретаря Ярославского отделения партии после критики пенсионной реформы

Как пишут со ссылкой на свои источники газеты Ведомости и РБК, несколько дней назад ярославская облдума направила обращение спикеру Госдумы Вячеслав Володину с призывом не торопиться принимать законопроект. В заявлении отмечалось, что решение правительства о повышении пенсионного возраста «стало неожиданным для большинства россиян».
Секретарь местного отделения партии Михаил БОровицкий подтвердил информацию об увольнении, но отказался от комментариев.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

luger_max_otto 28 июня 2018 | 10:04

Нормально- в смысле "Едим Россию" показала всю свою людоедскую сущность. Чтобы ни у кого не было сомнений. Либералы, говорите? Хе!

danko1 28 июня 2018 | 10:12

luger_max_otto: Какая может быть демократия, когда Россия объявлена Путиным?
Мнение рабов власть не интересует, а холуи из ЕР в едином порыве любое преступление власти должны поддержать.
Тем, кто думает о людях, кто не раб, в партии жуликов, воров и убийц места нет.

gordy 28 июня 2018 | 10:44

Рядовой забыл, что приказ начальника - закон для подчинённого, вот и трибунал подоспел?

olegleon 28 июня 2018 | 10:08

а критика то в чём заключалась?

mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 10:10


Смешно, что решение о повышении пенсвозраста «стало неожиданным для большинства россиян», когда о нём говорили несколько лет.
И вообще, следует ожидать дальнейшего грабежа безропотного народонаселения властными жуликами, ворами и бандитами.

vikwlad 28 июня 2018 | 10:25

Похоже, в ЕР появились вменяемые люди.

vasyakirin 28 июня 2018 | 10:33

vikwlad: так его сняли..

platonnekafrin 28 июня 2018 | 10:16

"Президиум Генсовета отправил в отставку секретаря" ... А есть у них там "Секретариат Политбюро" и "Генсек"?

anticolonel 28 июня 2018 | 10:16

А и в самом деле, вы что, товарищ секретарь, обалдели, так отклоняться от генеральной линии?

recobra 28 июня 2018 | 10:26

Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине.
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition

yralez 28 июня 2018 | 10:27

Воры и жулики не жалеют даже своих

hz6691 28 июня 2018 | 10:36

Вот подлец! Посмел встать на сторону избирателей!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…

5 166 6 16091 21.06
Kсша, израиль, политика, права, общество, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

По аресту и обвинению Карины Цуркан По всем нашим законам ее можно обвинить в госизмене, но никак не в шпионаже…

5 203 6 53265 21.06
Kрасследования, рф, румыния, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 123 6 12996 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 111 6 12436 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа! Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...

5 140 6 15757 22.06
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 186 6 21312 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 120 6 13912 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…

5 203 6 24164 23.06
8читать ;смотреть
Kобщество, школа, видео, путин, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Празднование 70-летия совпало не только с кровопролитием…

5 59 6 7062 25.06
8читать ;смотреть
Kвидео, израиль, история, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 263 6 33616 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист, возможный кандидат на выборах мэра Москвы

Я хочу в «Единую Россию», в эту самую систему, которая расколется на две части, и хочу в либеральную часть «Единой России». То есть в партию, которая образуется на расколе «Единой России» на две партии…

5 81 6 10457 27.06
#слушать 36:08 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, власть, выборы, мэр, собянин, видео, передачи
Блоги

Дело Карины Цуркан. Версии Люди около спецслужб говорят, что Цуркан вели минимум полтора года, а причина — не схемы ее личного обогащения, а большая политика…

5 42 6 25602 21.06
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 176 6 25612 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Блоги

Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…

5 198 6 28658 22.06
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, мнения
Блоги

Открытый список

«Мы защищали себя от расстрела»: история Алексея Александрова Военный трибунал вынес Александрову приговор за «измену Родине» и «антисоветскую агитацию» — 10 лет лагерей…

5 54 6 8048 25.06
Kистория, репрессии, общество, события
Блоги

Алтарь Победы Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…

5 59 6 8814 22.06
Kистория, вторая мировая, политика, власть, общество, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Общее состояние 25 богатейших семей мира превышает триллион долларов Это следует из соответствующего рейтинга…

5 1 6 9705
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Избиратель – это хорошо известно в Кремле – утрется. Пенсионер всегда утрется, потому что то, что нам социологи сказали, что на 5% упал рейтинг Путина из-за пенсионной реформы. Да это ерунда…

5 98 6 124272 23.06
#слушать 45:07 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя ограбленным из-за решения повысить пенсионный возраст?
5 54 6 10127 22.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Разгром путинского футбола Всё, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению. Манёвр не удался. Народ ждёт ответа — что с его деньгами? Насколько вы хотите его обокрасть?..

5 389 6 432439 25.06
Kфутбол, чм-2018, общество, путин, пенсии, события
Интервью Персонально ваш

Андрей Макаревич гость: Андрей Макаревич музыкант

Наш человек согласен любую лапшу себе на уши принять – что мы в кольце врагов, что «ура, Крым наш»… Но как только какие-то решения начинают касаться конкретно его кармана, у него тут же пелена с глаз и с ушей спадает…

5 137 6 105164 25.06
#слушать 43:11 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Kполитика, власть, пенсии, украина, музыка, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7080339
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3547781

Сегодня в эфире