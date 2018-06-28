Президиум генсовета ЕР отправил в отставку секретаря Ярославского отделения партии после критики пенсионной реформы
Как пишут со ссылкой на свои источники газеты Ведомости и РБК, несколько дней назад ярославская облдума направила обращение спикеру Госдумы Вячеслав Володину с призывом не торопиться принимать законопроект. В заявлении отмечалось, что решение правительства о повышении пенсионного возраста «стало неожиданным для большинства россиян».
Секретарь местного отделения партии Михаил БОровицкий подтвердил информацию об увольнении, но отказался от комментариев.
Комментарии12
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luger_max_otto 28 июня 2018 | 10:04
Нормально- в смысле "Едим Россию" показала всю свою людоедскую сущность. Чтобы ни у кого не было сомнений. Либералы, говорите? Хе!
danko1 28 июня 2018 | 10:12
luger_max_otto: Какая может быть демократия, когда Россия объявлена Путиным?
Мнение рабов власть не интересует, а холуи из ЕР в едином порыве любое преступление власти должны поддержать.
Тем, кто думает о людях, кто не раб, в партии жуликов, воров и убийц места нет.
gordy 28 июня 2018 | 10:44
Рядовой забыл, что приказ начальника - закон для подчинённого, вот и трибунал подоспел?
olegleon 28 июня 2018 | 10:08
а критика то в чём заключалась?
mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 10:10
Смешно, что решение о повышении пенсвозраста «стало неожиданным для большинства россиян», когда о нём говорили несколько лет.
И вообще, следует ожидать дальнейшего грабежа безропотного народонаселения властными жуликами, ворами и бандитами.
vikwlad 28 июня 2018 | 10:25
Похоже, в ЕР появились вменяемые люди.
vasyakirin 28 июня 2018 | 10:33
vikwlad: так его сняли..
platonnekafrin 28 июня 2018 | 10:16
"Президиум Генсовета отправил в отставку секретаря" ... А есть у них там "Секретариат Политбюро" и "Генсек"?
anticolonel 28 июня 2018 | 10:16
А и в самом деле, вы что, товарищ секретарь, обалдели, так отклоняться от генеральной линии?
recobra 28 июня 2018 | 10:26
Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине.
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
yralez 28 июня 2018 | 10:27
Воры и жулики не жалеют даже своих
hz6691 28 июня 2018 | 10:36
Вот подлец! Посмел встать на сторону избирателей!