В Мосгорсуде в эти минуты должно начаться слушание по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан
Адвокаты члена правления «Интер РАО» пытаются обжаловать арест своей подзащитной.
Заседание по делу Карины Цуркан пройдет за закрытыми дверями, так как в процессе есть материалы под грифом «секретно». Как пишет «Интерфакс» женщину подозревают в сборе информации, составляющей государственную тайну и передачу этих сведений одному из государств Восточной Европы. По данным РБК, речь может идти о сотрудничестве с румынскими спецслужбами. Якобы член правления «Интер РАО» могла сообщать им о переговорах Москвы по поставке электроэнергии в Крым и Донбасс.
Адвокатом Цуркан стал Дмитрий Цуприк, ранее сотрудничавший с правозащитной организацией «Русь сидящая» — об этом стало известно ВВС. Сама подозреваемая свою вину не признает. По словам члена ОНК журналиста «Московского комсомольца» Евы Меркачевой, навестившей Цуркан в СИЗО, арестованная считает, что стала «частью чей-то игры», но справится с испытанием.
Если вина Цуркан будет доказана, ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Комментарии8
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olegleon 28 июня 2018 | 10:06
"Евы Меркачевой, навестившей Цуркан в СИЗО"
а сколько раз Ева навещала Бута или Ярошенко?
pyco_mypucmo 28 июня 2018 | 10:09
Румыния, шавка госдепа, протягивает свои костлявые руки к святым скрепам. Её шпиёны достойны самого сурового наказания.
danko1 28 июня 2018 | 10:22
pyco_mypucmo: Шпиономания накрыла Россию.
Путин у Сталина всё перенял, кроме подъема экономики.
Да грабежами и коррупцией космических масштабов дополнил.
luger_max_otto 28 июня 2018 | 10:42
А как скоро мы увидим парагвайских шпионов? А гондурасских? Сингапурских? А где, спрашиваю, шпионы из Папуа- Новой Гвинеи??? Габона? Кот-д-Ивуара наконец? Даже люксембургских шпионов не нашли!
opiatnovyi63 28 июня 2018 | 10:33
olegleon: А что, у Евы есть обязанность навещать народилеров и оружейных баронов в американских тюрьмах?
olegleon 28 июня 2018 | 10:37
opiatnovyi63: навещать граждан России? ну да, такой обязанности у неё нет. а вот граждан Молдавии или Украины есть. видимо, за кого платят, то того и навещает.
кстати, а какое оружие было представлено в суде над Бутом? сколько наркотиков было представлено в суде над Ярошенко?
mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 10:08
Ещё сталин предупреждал, что нельзя экономить на борьбе со шпионажем.
Необходимо во много раз увеличить финансирование чекистов, которые будут выявлять и обезвреживать потенциальных шпионов и предателей.
oldmen56 28 июня 2018 | 10:39
Это ритуал такой - обжалование? Есть примеры когда удалось?