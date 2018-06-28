В Мосгорсуде в эти минуты должно начаться слушание по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан

Адвокаты члена правления «Интер РАО» пытаются обжаловать арест своей подзащитной.

Заседание по делу Карины Цуркан пройдет за закрытыми дверями, так как в процессе есть материалы под грифом «секретно». Как пишет «Интерфакс» женщину подозревают в сборе информации, составляющей государственную тайну и передачу этих сведений одному из государств Восточной Европы. По данным РБК, речь может идти о сотрудничестве с румынскими спецслужбами. Якобы член правления «Интер РАО» могла сообщать им о переговорах Москвы по поставке электроэнергии в Крым и Донбасс.

Адвокатом Цуркан стал Дмитрий Цуприк, ранее сотрудничавший с правозащитной организацией «Русь сидящая» — об этом стало известно ВВС. Сама подозреваемая свою вину не признает. По словам члена ОНК журналиста «Московского комсомольца» Евы Меркачевой, навестившей Цуркан в СИЗО, арестованная считает, что стала «частью чей-то игры», но справится с испытанием.

Если вина Цуркан будет доказана, ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.