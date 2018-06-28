В Министерстве экономического развития прогнозируют значительное замедление роста реальных зарплат в России
В Министерстве экономического развития прогнозируют значительное замедление роста реальных зарплат в России – примерно до одного процента в 2019 году против 6% в нынешнем. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
В качестве причины он назвал более низкую экономическую активность и возросшие темпы инфляции.
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mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 09:37
Деньги для народонаселения не главное.
Росло бы величие Отчизны и поднимал бы нацдилер страну с колен!