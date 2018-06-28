Москва и Вашингтон обещают сегодня одновременно объявить о дате и месте проведения встречи Путина и Трампа
Принципиальная договоренность об этом уже достигнута.
Накануне Владимир Путин лично принял в Кремле советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Предстоящая встреча была одной из тем переговоров, — подтвердил американский эмиссар.
В прессе изначально местом проведения встречи Трампа и путина называли Австрию, но в последние дни появилась информация о том, что это, скорее всего, будет столица Финляндии.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 09:35
А если в Москве и Вашингтоне одновременно назовут разное время и разные места встреч?
Трамп будет ждать нацдилера в Вене во вторник, а нацдилер Трампа в среду в Хельсинки?
vilingrad 28 июня 2018 | 09:36
одновременно объявить о дате и месте "
Кольца купили? Фату русской невесточке?
trans 28 июня 2018 | 09:39
Наконец-то Путя дождался милости от Трампа. Правда, к себе Трамп его не пригласил и сам в Москву ехать не захотел. Он едет на саммит НАТО в Европу, заодно и Путе пару часиков уделит.