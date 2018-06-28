Москва и Вашингтон обещают сегодня одновременно объявить о  дате и месте проведения встречи Путина и Трампа

Принципиальная договоренность об этом уже достигнута.

Накануне Владимир Путин лично принял в Кремле советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Предстоящая встреча была одной из тем переговоров, — подтвердил американский эмиссар.

В прессе изначально местом проведения встречи Трампа и путина называли Австрию, но в последние дни появилась информация о том, что это, скорее всего, будет столица Финляндии.