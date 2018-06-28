Москалькова приехала в Салехард и планирует встретиться с заключенным Олегом Сенцовым
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова приехала в Салехард и планирует встретиться с заключенным Олегом Сенцовым. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу омбудсмена.
Одновременно в Салехард приехала и украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она, кстати, тоже направляется к Сенцову.
Украинский режиссер осужден на 20 лет по обвинению в терроризме. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком округе. Уже почти полтора месяца Сенцов голодает, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 28 июня 2018 | 09:34
Поражает маниакальное упорство с которым Путин не желает пускать к своим жертвам правозащитников.. Наверное он упивается собственным садизмом..