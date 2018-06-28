Поражение сборной ФРГ в групповом отборочном раунде чемпионата мира по футболу застало немцев врасплох
Поражение сборной ФРГ в групповом отборочном раунде чемпионата мира по футболу застало немцев врасплох и, видимо, будет означать отставку для тренера Йохаима Лева.
В последние минуты матча против Южной Кореи таблоид «Бильд"поместил на своем сайте призыв: «Германия, пожалуйста, забей хоть один гол». Его бы, может, и хватило, но матч закончился самым позорным поражением в истории немецкой сборной — она впервые не вышла в плей-офф.
На миле фанатов перед Брандербургскими воротами в этот вечер разыгрывались драматические сцены. Собравшиеся болельщики реагировали по-разному: кто срывал с себя футболки сборной ФРГ с именами ее игроков, кто молча глотали слезы. Общее настроение всей Германии можно было описать лишь одним словом — шок.
В кафе и пивных люди расходились, не дождавшись последнего свистка. Многие просто ругались на тренера и молодых игроков, однако настоящие фанаты вели себя стоически. Говорили о заслуженном поражении, о том, что немецкая сборная не использовала свои шансы, что она играла слишком боязливо, медленно и немотивированно. Слишком привыкли к победам и успехам, слишком расслабились в своем высокомерии. СМИ не обошли вниманием разлад среди игроков, вызванный тем, что бывшие старички-чемпионы не смогли найти общий язык с молодыми членами сборной. В целом, анализ поражения только начался и может привести к большим переменам в будущем составе команды.
Йоахим Лев пока оставил вопрос о своей отставке открытым. Однако не исключено, что на чемпионат Европы через два года сборную ФРГ поведет уже другой тренер. А пока игроки и болельщики в печальном настроении вынуждены будут вернуться в Германию.
Комментарии5
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perestarok 28 июня 2018 | 09:13
"Поражение сборной ФРГ в групповом отборочном раунде чемпионата мира по футболу застало немцев врасплох"
Немцы всегда в России терпели поражение.
edyatel 28 июня 2018 | 09:18
perestarok: Я немцам сочувствую, но рад тому, что они своим поражением заткнули рот нашим либералам, которые изливали желчь на российскую сборную
vilingrad 28 июня 2018 | 09:39
edyatel: perestarok: Зато родное правительство не застало их врасплох и сзади с повышением ндс и отбором отчислений в пенсионный фонд. Немцы переживут как-нибудь....А вот "могущие повторить" в процессе чекистского геноцида сильно поуменьшатся. Повторять уже некому:)
pravdatut 28 июня 2018 | 09:22
perestarok: Может сказать проиграли, а не употреблять военную терминологию !!
grashupfer 28 июня 2018 | 09:38
Как говорите Лёва-то по имени звать? ЙоХаим?
Однако)
Прям как... Риббентропа!)