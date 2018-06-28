В России перерабатывается менее десяти процентов всех твердых бытовых отходов
По данным прокуратуры, на каждого человека в стране приходится свыше двухсот тонн мусора.
Генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал работу полиции и следователей в вопросах незаконного оборота отходов – об этом пишет информационное агентство ТАСС. По данным надзорного ведомства, ситуация с мусором в России действительно неблагоприятная. К уже имеющимся в стране 30 миллиардам тонн отходов каждый год добавляется еще по 4 миллиарда тонн. А общая площадь свалок на территории страны сопоставима с размерами Швейцарии или Нидерландов. Токсичные отходы на полигонах угрожают жизни 17 миллионов россиян.
Отдельно прокуратура озабочена ситуацией на Байкале. Чайка призвал жестче реагировать на дела, связанные с загрязнением крупнейшего пресного озера, в окрестностях которого ежегодно скапливается около 200 тонн мусора.
В думском комитете по экологии и охране окружающей среды отметили, что полигоны твердых бытовых отходов в десяти российских субъектах переполнены. В скором времени это может привести к «мусорным коллапсам».
Комментарии11
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kottigr1 28 июня 2018 | 09:07
Уверен, что по мере продолжения нищания россиян в России процент переработки не только всех твердых бытовых отходов, но и даже мягких, будет неуклонно расти..
ajsenev 28 июня 2018 | 09:08
Велика матушка Россия, ой велика! Под мудрым руководством "эффективных менеджеров" загаживать можно еще десятилетия! А что потом? А после них - хоть потоп! На том и стоят.
tvitov66 28 июня 2018 | 09:28
ajsenev: этот ценный продукт (гуано) мы оставим будущим поколениям, ну раз уж заначки сгинули ... в глубоких карманах самых эффективных менеджеров нашей сверхдержавы
seryj_wolk 28 июня 2018 | 09:38
tvitov66: жители рфии всегда гордятся, если у них есть что-то самое большое. Теперь они могут патриотично гордиться тем, что рфия превратилась в самую большую помойку мира. Места-то в ней много, да помойки отравляют воздух и воду, из- за чего ее жители священно и патриотично умирают до достижения будущего пенсионного возраста.
vikwlad 28 июня 2018 | 09:17
kottigr1:
А сколько загажено в России рек и озёр!
kottigr1 28 июня 2018 | 09:22
vikwlad: Весь радиоактивный и токсичный мусор со всего мира стекается в РФ...
mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 09:07
А разве чайкин сынулька не занимается мусорным бизнесом?
Видимо, идёт речь о выделении ему миллиардов?
Ведь иначе вряд ли начальнички озаботились бы экологией.
trans 28 июня 2018 | 09:08
Путинская власть за 18 лет так и не озаботилась проблемой переработки мусора, некогда им, они баблом карманы свои бездонные набивают.
trans 28 июня 2018 | 09:11
Кстати, сынулька Чайки не хило гребет на мусорном деле.
yralez 28 июня 2018 | 09:15
Мусоров в тоннах стали считать.
ugas 28 июня 2018 | 09:29
Чайка своему птенчику еще глаз не выклевал по поводу мусорных свалок?