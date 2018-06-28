В России перерабатывается менее десяти процентов всех твердых бытовых отходов

По данным прокуратуры, на каждого человека в стране приходится свыше двухсот тонн мусора.

Генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал работу полиции и следователей в вопросах незаконного оборота отходов – об этом пишет информационное агентство ТАСС. По данным надзорного ведомства, ситуация с мусором в России действительно неблагоприятная. К уже имеющимся в стране 30 миллиардам тонн отходов каждый год добавляется еще по 4 миллиарда тонн. А общая площадь свалок на территории страны сопоставима с размерами Швейцарии или Нидерландов. Токсичные отходы на полигонах угрожают жизни 17 миллионов россиян.

Отдельно прокуратура озабочена ситуацией на Байкале. Чайка призвал жестче реагировать на дела, связанные с загрязнением крупнейшего пресного озера, в окрестностях которого ежегодно скапливается около 200 тонн мусора.

В думском комитете по экологии и охране окружающей среды отметили, что полигоны твердых бытовых отходов в десяти российских субъектах переполнены. В скором времени это может привести к «мусорным коллапсам».