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09:01, 28 июня 2018

Акции против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня в нескольких городах России

Самый крупный митинг, как ожидается, состоится в Новосибирске.

Пикеты против пенсионной реформы сегодня пройдут в Ярославле и Кирове. Во Владимире ожидается митинг, организованный профсоюзами. Еще один массовая акция состоится в Новосибирске – ее заявителем стал Комитет солидарных действий. Это будет уже второй крупный митинг в городе по этому поводу.

Заявки на проведение акций против повышения пенсионного возраста ранее были поданы в нескольких десятках российских городов. Но власти не спешат их согласовывать. В частности из-за Чемпионата мира по футболу провести митинги не разрешили в Москве, Екатеринбурге, Самаре, а в Петербурге отменили уже одобренную администрацией акцию. Однако в некоторых городах, не имеющих отношения к чемпионату, местные власти также не дают добро на проведение протестов – таких отказов не менее 25. Согласование еще части заявок, по словам организаторов, намеренно затягивается.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста – для мужчин до 65, для женщин – до 63 лет.

Комментарии

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kottigr1 28 июня 2018 | 09:04

Путин решил оставить без средств к существованию ещё несколько миллионов россиян.. Бабы из Средней Азии их ещё нарожают, а деньги на "корявые понты" в Сирии и на Украине ему нужны уже сейчас..

luger_max_otto 28 июня 2018 | 09:18

Акция должна быть одна. Кладущая конец преступному путинскому режиму.

yralez 28 июня 2018 | 09:18

В нескольких городах огорчать вошдя.....за ограбление вошдем во всех городах и весях.
Игра в одни ворота.

platonnekafrin 28 июня 2018 | 09:22

"Крымваш - пенсиянаш".

nata_roo 28 июня 2018 | 09:28

>> ее заявителем стал Комитет солидарных действий

Подожду акции НАВАЛЬНОГО!

klink 28 июня 2018 | 09:32

Повышение пенсионного возраста прогрессивно. Но одновременно надо сокращать гонку вооружений и расходы на бессодержательные развлекаловки проф. спорта. Тогда страна начнёт развиваться хорошими темпами.

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