Акции против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня в нескольких городах России

Самый крупный митинг, как ожидается, состоится в Новосибирске.

Пикеты против пенсионной реформы сегодня пройдут в Ярославле и Кирове. Во Владимире ожидается митинг, организованный профсоюзами. Еще один массовая акция состоится в Новосибирске – ее заявителем стал Комитет солидарных действий. Это будет уже второй крупный митинг в городе по этому поводу.

Заявки на проведение акций против повышения пенсионного возраста ранее были поданы в нескольких десятках российских городов. Но власти не спешат их согласовывать. В частности из-за Чемпионата мира по футболу провести митинги не разрешили в Москве, Екатеринбурге, Самаре, а в Петербурге отменили уже одобренную администрацией акцию. Однако в некоторых городах, не имеющих отношения к чемпионату, местные власти также не дают добро на проведение протестов – таких отказов не менее 25. Согласование еще части заявок, по словам организаторов, намеренно затягивается.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста – для мужчин до 65, для женщин – до 63 лет.