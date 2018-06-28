В Петрозаводске задержан историк и  правозащитник Юрий Дмитриев

Это подтвердил «Эху Москвы» его адвокат Виктор Ануфриев.

Ануфриев добавил, что не согласен с предположениями, что Дмитриева задержали за нарушение правил подписки о невыезде. Некоторые СМИ, в частности, телеканал НТВ, сообщили, что глава карельского мемориала якобы был задержан при попытке уехать в Польшу. Однако защита утверждает, что у Дмитриева нет загранпаспорта, соответственно, он не собирался покидать Россию.

Недавно Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор правозащитнику. Новое рассмотрение его дела должно начаться в августе.