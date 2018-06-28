В Петрозаводске задержан историк и правозащитник Юрий Дмитриев
Это подтвердил «Эху Москвы» его адвокат Виктор Ануфриев.
Ануфриев добавил, что не согласен с предположениями, что Дмитриева задержали за нарушение правил подписки о невыезде. Некоторые СМИ, в частности, телеканал НТВ, сообщили, что глава карельского мемориала якобы был задержан при попытке уехать в Польшу. Однако защита утверждает, что у Дмитриева нет загранпаспорта, соответственно, он не собирался покидать Россию.
Недавно Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор правозащитнику. Новое рассмотрение его дела должно начаться в августе.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 09:04
Чекисты не отцепятся от человека, раскрывшего одно из их кровавых преступлений против России.
Даже теле-пропагандонов подключили.
georg100 28 июня 2018 | 09:09
Все что мы сейчас наблюдаем, это последствия не проведенной люстрации в 90-х.
patrikk_1 28 июня 2018 | 09:11
Однако защита утверждает, что у Дмитриева нет загранпаспорта, соответственно, он не собирался покидать Россию...
Подумаешь паспорта нет, гусские либералы выдадут ему справку, что податель сего действительно является педофилом, преследуемым кровавым режимом и все двери в Европе перед ним откроются.
luger_max_otto 28 июня 2018 | 09:14
Да, но только будет нужна полноценная депутинизация страны по образу и подобию денацификации в послевоенной Западной Германии.
ugas 28 июня 2018 | 09:27
georg100: Да, единственный глоток свободы настолько опьянил, что не довели дело до логического конца.
gregor 28 июня 2018 | 09:15
Вертухайское племя , после селекции упыря сталина , в большинстве .
Какие тут в такой .....в таком ..... с таким большинством ,могут быть дороги у страны и друзья ? Нерукопожатные изгои .
Бесперспективная территория .
vincenttt 28 июня 2018 | 09:22
Вот обеспечить гражданам РФ достойную человеческую жизнь гэбистская шваль из питерской подворотни не считает нужным и не в состоянии, а вот преследовать и "мочить в сортире" инакомыслящих людей это она всегда готова изобразить! ...гэбня и мусорилы это физиологические отбросы человечества и они свою ущербность и дегенеративность компенсируют насилием над людьми как только такая возможность предоставляется..Эти выродки через насилие самоутверждаются и пример подзаборной швали, залипшей в Кремле очень яркий пример!
vladimirgornitsky 28 июня 2018 | 09:22
Они были рождены, "чтоб Кафку сделать былью".
И сделали.
Равно как и Оруэлла.
dekadik 28 июня 2018 | 09:28
В этом случае, я верю следствию....здоровый человек не будет фотографировать голых детей, поэтому факт латентной педофилии присутствует, и этот скелет в шкафу обнаружился, и если появился шанс дискредитировать ярого противника Путинского режима почему и нет, Че Гевара тоже был извращенцем, однако на него молились так, что и у Дмитриева поклонников будет не мало.