Увеличение расходов на информирование избирателей о выборах мэра Москвы не связано с желанием повысить явку

Так сказал Коммерсанту глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он утверждает, что главная причина увеличения затрат — это нововведения.

В частности, возможность голосования в других регионах, продление времени голосования до 22 часов и внедрение системы мобильного избирателя. Горубнов добавил, что с момента предыдущей избирательной кампании в 2013 году в два раза подорожала бумага и выросли цены на бензин.

На сайте госзакупок отмечается, что информирование избирателей о выборах мэра Москвы обойдется бюджету в 166 миллионов рублей.