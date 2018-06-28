На Камчатке оштрафовали кафе и его администратора, который не пустил в заведение инвалида по зрению с собакой-поводырем. Штраф составит, соответственно, 90 тысяч рублей и 2,5 тысячи.

Инцидент произошел в середине мая. 41-летинй местный житель в сопровождении лабрадора пытался зайти в кафе и даже предъявил документы на собаку-поводыря. Однако даже прибывший на место по вызову наряд полиции не смог убедить владельца заведения, что он нарушает права инвалида.

После суда администратор кафе пообещал, что подобные ситуации никогда больше не повторятся.