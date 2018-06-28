На Камчатке оштрафовали кафе и его администратора,который не пустил в заведение инвалида по зрению с собакой-поводырем
На Камчатке оштрафовали кафе и его администратора, который не пустил в заведение инвалида по зрению с собакой-поводырем. Штраф составит, соответственно, 90 тысяч рублей и 2,5 тысячи.
Инцидент произошел в середине мая. 41-летинй местный житель в сопровождении лабрадора пытался зайти в кафе и даже предъявил документы на собаку-поводыря. Однако даже прибывший на место по вызову наряд полиции не смог убедить владельца заведения, что он нарушает права инвалида.
После суда администратор кафе пообещал, что подобные ситуации никогда больше не повторятся.
Комментарии4
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vinibi_ 28 июня 2018 | 08:59
Путинские скрепы в действии!!!
polba 28 июня 2018 | 09:09
vinibi_: Вы про то, что нарушителя оштрафовали? Ну таки да.
vasyakirin 28 июня 2018 | 09:23
polba: а на хрена собака в кафе?
1001 способ отжима денег, впустить нельзя, но штраф платить обязан?
vikwlad 28 июня 2018 | 09:22
А о правах других посетителей кафе никто, кроме администратора кафе не подумал?