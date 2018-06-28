Татьяна Москалькова приехала в Салехард и планирует встретиться с заключенным Олегом Сенцовым
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова приехала в Салехард и планирует встретиться с заключенным Олегом Сенцовым. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу омбудсмена.
Одновременно в Салехард приехала и украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она, кстати, тоже направляется к Сенцову.
Украинский режиссер осужден на 20 лет по обвинению в терроризме. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком округе. Уже почти полтора месяца Сенцов голодает, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
Комментарии11
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djuga 28 июня 2018 | 08:49
Как интересно выражаются: "Москалькова планирует(!) встретиться". Или это сама омбудсменша так заявила?
Почему не сказать проще: "Я приехала для встречи"?
olegleon 28 июня 2018 | 08:52
djuga: потому что так требуют принципы пропаганды. "осужден на 20 лет по обвинению в терроризме". но при этом про других "осуждён за кражу (ДТП и т.п.)", но никогда "осуждён по обвинению в краже"
vinibi_ 28 июня 2018 | 08:56
Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
luger_max_otto 28 июня 2018 | 08:54
А потому что "планирует" подразумевает возможность того, что у мусорши- омбудсменши могут быть совсем другие реальные планы.
kottigr1 28 июня 2018 | 09:00
djuga: Как интересно выражаются: "Москалькова планирует(!) встретиться".
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Наверное не уверена в том, что Сенцов ещё жив.. Такое часто бывает в путинском гестапо.
post_v 28 июня 2018 | 09:04
djuga:
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похоже, что Сенцова уже нет в живых, но объявят об этом только после встречи Трампа и Путина
а у Москальковой, какую бы она юбку не надела, тут же на юбке лампасы появляются - всеж таки генерал-майор по помилованиям....
yralez 28 июня 2018 | 08:56
Интересный у нас омбудсмен.....враг пострадавших.
estamp 28 июня 2018 | 09:11
Прикольно будет, если он пошлет обеих
pravdatut 28 июня 2018 | 09:17
Если они действительно ехали в Солехард, то я им не завидую. Скорее, они летели!
babich174 28 июня 2018 | 09:28
А Сенцов планирует встретится с генералом Москальковой?
sborisych 28 июня 2018 | 09:38
Типа, пытается таки успеть... Нет, генеральша- уполномоченная по правам человека, это- по моему скромному мнению- какая-то пародия, имитация.. Упала намоченная..