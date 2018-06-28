Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова приехала в Салехард и планирует встретиться с заключенным Олегом Сенцовым. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу омбудсмена.

Одновременно в Салехард приехала и украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она, кстати, тоже направляется к Сенцову.

Украинский режиссер осужден на 20 лет по обвинению в терроризме. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком округе. Уже почти полтора месяца Сенцов голодает, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.