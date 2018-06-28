Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Сербии и вышла в одну восьмую финала турнира
Теперь бразильцы сыграют с мексиканцами.
Сборная Швейцарии накануне сыграла вничью с командой Коста-Рики и также вышла в следующую стадию Чемпионата. В одной восьмой швейцарцы будут играть со сборной Швеции.
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komiccap_nkvd 28 июня 2018 | 08:41
Трамп болеет за Мексиканцев и желает им победы