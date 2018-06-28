На Украине сегодня вступает в силу закон об антикоррупционном суде
Создать его ранее потребовали кредиторы из МВФ.
Без Высшего антикоррупционного суда Украине не получить от МВФ очередной транш в рамках кредитной программы на 17,5 миллиардов долларов. К законопроекту о суде было подано более 2000 поправок. Основные вопросы вызвал механизм отбора судей. Главные претензии депутатов были к тому, что кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда должна утверждать международные эксперты. Все претенденты должны иметь опыт работы адвокатом не менее семи лет. Новый судебный орган будет выступать в роли первой и апелляционной инстанции по делам о коррупции.
Речь идет о декларировании недостоверной информации, издания правовых актов, которые увеличивают расходы бюджета и уменьшают поступления вопреки закону. Также суд будет решать вопросы противоправного завладения имущества предприятия и легализации доходов, полученных преступным путем.
В новом органе будут работать специальные судьи, которые будут следить за соблюдением прав подсудимых.
Комментарии6
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ukrodupa404 28 июня 2018 | 08:39
Какую только херню хохлы не придумают ,что бы грошей в долг взять !) Нищеброды !)
vikwlad 28 июня 2018 | 08:40
Будут ли выполняться решения этих судов в Украине?
В России, я уверен, не выполнялись бы. Для России и Европейский суд не указ.
olegleon 28 июня 2018 | 08:43
" Главные претензии депутатов были к тому, что кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда должна утверждать международные эксперты."
высказали претензии "- ой, я в сауну не поеду". если заплатили, то выполняйте, раз за деньги продались
parasuk_ 28 июня 2018 | 08:47
Отношения украинды с международными организация уже отчетливо принимают формулу сутенер - проститутка - клиент :)
rampa 28 июня 2018 | 09:15
parasuk_: olegleon: что стыдного в том, что если не можешь и не умеешь сам, принять помощь от того, кто может это сделать? Но вы не переживайте, на вашу "свободу" лежать под своими родными коррупционерами и ворами, которые вполне оправданно считают вас тупым и покорным быдлом и делают с вами все, что захотят, никто не посягает )))
ensebeo 28 июня 2018 | 08:49
пригожинские портянки не на шутку взволновались от слов "Антикоррупционный суд" и "Украина". Сильнее раздражителей для них не существует.