На Украине сегодня вступает в силу закон об антикоррупционном суде

Создать его ранее потребовали кредиторы из МВФ.

Без Высшего антикоррупционного суда Украине не получить от МВФ очередной транш в рамках кредитной программы на 17,5 миллиардов долларов. К законопроекту о суде было подано более 2000 поправок. Основные вопросы вызвал механизм отбора судей. Главные претензии депутатов были к тому, что кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда должна утверждать международные эксперты. Все претенденты должны иметь опыт работы адвокатом не менее семи лет. Новый судебный орган будет выступать в роли первой и апелляционной инстанции по делам о коррупции.

Речь идет о декларировании недостоверной информации, издания правовых актов, которые увеличивают расходы бюджета и уменьшают поступления вопреки закону. Также суд будет решать вопросы противоправного завладения имущества предприятия и легализации доходов, полученных преступным путем.

В новом органе будут работать специальные судьи, которые будут следить за соблюдением прав подсудимых.