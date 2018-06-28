Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вице-президента США Майк Пенса «ядовитой гадюкой» и пообещал помешать попыткам Вашингтона отстранить себя от власти.

Во время телевизионного обращения, он сказал: «Мы победили вас и будем побеждать, где бы вы ни находились».

США ввели против Венесуэлы новые санкции после выборов 20-го мая, в ходе которых Мадуро был переизбран. Президент Венесуэлы считает, что Вашингтон хочет завладеть нефтяными запасами страны.