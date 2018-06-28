Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вице-президента США Майк Пенса «ядовитой гадюкой»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вице-президента США Майк Пенса «ядовитой гадюкой» и пообещал помешать попыткам Вашингтона отстранить себя от власти.
Во время телевизионного обращения, он сказал: «Мы победили вас и будем побеждать, где бы вы ни находились».
США ввели против Венесуэлы новые санкции после выборов 20-го мая, в ходе которых Мадуро был переизбран. Президент Венесуэлы считает, что Вашингтон хочет завладеть нефтяными запасами страны.
Комментарии10
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andy66 28 июня 2018 | 08:36
"желтым земляным червяком"...
olegleon 28 июня 2018 | 08:40
"— Да! Да! Рыбой! И ещё червяком! Земляным червяком!
— Они называли меня пятнистой лягушкой?
— Да! Да! Лягушкой! И ещё земляным червяком!"
Эхо пошло по пути Табаки?
tvitov66 28 июня 2018 | 08:47
olegleon: ващето по этому пути пошел президент энергетической сверхдержавы - маДУРо :)
vezdehod 28 июня 2018 | 08:50
А Путина - Земляным червём.
opiatnovyi63 28 июня 2018 | 08:40
Ещё один Вождь и благодетель народа ! Лучше бы обеспечил граждан Венесуэлы туалетной бумагой!
tvitov66 28 июня 2018 | 08:49
opiatnovyi63: НЕЛЬЗЯ! - тогда и они загадят всю Северную Америку, как наши высокодуховные (Свыше 200 тонн отходов приходится на каждого жителя России)
arye_11 28 июня 2018 | 08:44
Молодец Мадуро.
В логике ему не откажешь!
Так вот кто, оказывается, виноват в 12.000% годовой инфляции.
Америка виновата.
А мы то грешным делом думали что в этом виноват сам Мадуро и его коммунистические завихрения в голове.
andreyoo 28 июня 2018 | 08:53
"а еще он назвал тебя земляным червяком"
Эхо, понимаю вам обидно за кормильцев, но старайтесь быть серьезнее
gregor 28 июня 2018 | 08:53
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вице-президента США Майк Пенса «ядовитой гадюкой»
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро признался , что эти слова ему начирикала птичка Чавес , прилетающая каждодневно к Мадуро ,после ужина .
greeg1 28 июня 2018 | 09:09
Я до сих пор не устаю удивляться. Каким же придуркам и сволочам достаётся власть.