Москва и Вашингтон обещают сегодня одновременно объявить о дате и месте проведения встречи Путина и Трампа
Принципиальная договоренность об этом уже достигнута.
Накануне Владимир Путин лично принял в Кремле советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
В прессе изначально местом проведения встречи Трампа и путина называли Австрию, но в последние дни появилась информация о том, что это, скорее всего, будет столица Финляндии.
Комментарии9
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kottigr1 28 июня 2018 | 08:34
Предлагаю тот день когда президент США обратил свое внимание на международного изгоя и пугало из Кремля, объявить национальным праздником и устроить всем выходной день..
olegleon 28 июня 2018 | 08:36
kottigr1: для тебя же это день траура. ну ты не переживай, т.к. "большие ребята" решат и сообщат тебе о том, как ты будешь жить дальше и что тебе можно делать, а что нет
vezdehod 28 июня 2018 | 08:43
Предлагаю этот "знаменательный" день сделать в России нерабочим и заставить все население следить за их рукопожатием.
olegleon 28 июня 2018 | 08:46
vezdehod: следить то будут в других странах с замиранием сердца. а то вдруг они договорятся, а другим придётся выполнять эти договорённости.
так что молись, чтобы не договорились ))
tvitov66 28 июня 2018 | 08:45
olegleon: я надеюсь они поженятся и наша сверхдержава перестанет чморить проклятых и жалких пиндосов - только так США спасет себя от долгового бремени и неминуемого краха капитализЬма
kottigr1 28 июня 2018 | 08:47
olegleon: Вижу Вам нравится собирать бесплатный валежник и встречать пенсию сразу на погосте.. Был бы Хозяин, а свою шею Вы всегда под ярмо подставите..
opiatnovyi63 28 июня 2018 | 08:43
Зачем Трампу встреча с агрессором и оккупантом?
olegleon 28 июня 2018 | 08:49
opiatnovyi63: это ты про нахождение военных США в Сирии? ну да, это агрессия и оккупация части территории суверенного государства. но таковы реалии современной политики.
вот он и собирается встретиться и договориться "мы уйдём (останемся) в Сирии и вы уйдёте (останетесь) на Украине"
putin_itogy 28 июня 2018 | 09:02
Корея - Германия. 2.0
США под управлением Трампа, полностью проиграли информационную войну гопнику.
Понты и компьютерная распальцовка, полностью деморализовали Тайсона перед неизвестным гопником.
Тайсон посчитал: "а мало что у него там на уме, и за пазухой, может ржавый ножичек".
И будет как в фильме "Игра Престолов", могучий Кхал Дрого, умер от одной маленькой царапины, нанесённой ему заведомо более слабым подчинённым..
Даже простой аналитик, сказал бы: а чем будет воевать путин с США в случае войны? Тем, что у него в арсенале, две ржавые Сатаны, давно списанные с ресурса. Поскольку их перестали обслуживать инженеры ракетчики Южмаш-КБ Украины. И их уже нет в стволах шахт.
А что по живой силе, так вообще, у Турции больше рекрутов, чем путин может призвать в ряды своей "несокрушимой", поскольку Россия вступила в долгий пери од демографической ямы 90х. В связи с чем путин и вынужден был ввести смертельное для себя решение, о повышении пенсионного возраста для мало живущих россиян мужиков, доживающих до 66 лет.
А у США наоборот, бум рождения, 340 миллионов непрерывно растущего пополнения Армии.
Вообщем, Трамп - бульдозер, проиграл путину - погрузчику..