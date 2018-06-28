Сегодня утром защита правозащитника Юрия Дмитриева намерена прояснить ситуацию с  его задержанием

Сейчас глава Карельского отделения Мемориала находится в изоляторе временного содержания в Петрозаводске.

О задержании Дмитриева стало известно минувшим вечером. Он был оправдан судом по делу о развратных действиях в отношении приемной несовершеннолетней дочери и распространении детской порнографии. Однако недавно Верховный суд Карелии направил дело на новое рассмотрение.