Сегодня утром защита правозащитника Юрия Дмитриева намерена прояснить ситуацию с его задержанием
Сейчас глава Карельского отделения Мемориала находится в изоляторе временного содержания в Петрозаводске.
О задержании Дмитриева стало известно минувшим вечером. Он был оправдан судом по делу о развратных действиях в отношении приемной несовершеннолетней дочери и распространении детской порнографии. Однако недавно Верховный суд Карелии направил дело на новое рассмотрение.
Комментарии2
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valtameri 28 июня 2018 | 08:46
Сидеть давно должны ведущие с госканалов, выложившие в эфир похищенные личные фотографии медицинского назначения. А кто похитил - там список уголовных статей подлиннее будет.
luger_max_otto 28 июня 2018 | 09:00
Это да. Но они же у нас скрепоносные. У нас же реальные преступления идут по части державности.