Воздушные шарики, запущенные выпускниками учебных заведений, стали причиной отключения электроэнергии в Якутске
Они запутались в проводах и привели к технологическому нарушению на магистральной линии, — сообщило Якутскэнерго.
В итоге без света остались почти 34 тысячи местных жителей. Правда, недолго – всего на 12 минут.
Комментарии8
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vasyakirin 28 июня 2018 | 08:22
Суровые якутские шарики из кислородных баллонов с завязочками из арматуры?
a_111111 28 июня 2018 | 08:27
Пусть тот кто их продавал, теперь платит...
tvitov66 28 июня 2018 | 08:34
a_111111: а кто и как регламентирует продажу воздушных шариков? И неужели целая стратегическая отрасль (энергетика) нашей сверхдержавы может быть нарушена таким коварным и страшным способом?
phoenix18 28 июня 2018 | 09:01
tvitov66: вообще то региональной, вам же Обама говорил уже. Отходите от методички.
xuato 28 июня 2018 | 08:36
Теперь надолго запомнят выпускники, когда был у них выпускной бал, а помнишь как электричество пропало? Ах да помню, креативно....
andre_klimov 28 июня 2018 | 08:38
Бакланы по-якутски...
opiatnovyi63 28 июня 2018 | 08:46
Вот опять рассекретили гостайну линий электропередач!
mordvinyka_zabiyka 28 июня 2018 | 08:48
шарики из навоза лепили и запускали??