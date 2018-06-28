Свыше 200 тонн отходов приходится на каждого жителя России
Об этом сообщил первый зам.генпрокурора Александр Буксман. Полигоны твердых бытовых отходов и свалки занимают территорию в 4 миллиона гектаров. Согласно подсчетам, только 40% жителей страны пользуются чистой водой.
В Генпрокуратуре считают недостаточной работу оперативных органов по незаконному обороту отходов.
Комментарии7
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uhovostro 28 июня 2018 | 08:26
Ну вот, а говорят что у россиян малые доходы! А их вон целых 200 тонн на душу...
tvitov66 28 июня 2018 | 08:30
uhovostro: по этому показателю (дерьма на каждую нашу душу) мы давно самая мощная сверхдержава!
ur_sus 28 июня 2018 | 08:44
uhovostro:
вона Пупкин и самих рассеян в "отходы" занёс: начал с пенсов...
vezdehod 28 июня 2018 | 08:48
Это говорит о том. что россияне жрут Дерьмо. которое не усваивается и уходит в отходы.
angrew 28 июня 2018 | 08:34
Значит введут налог на отходы и повысят плату за вывоз и утилизацию мусора, чтобы ротенберги построили перерабатывающие заводы за наш счет, а потом получали прибыль.
disdai 28 июня 2018 | 08:42
angrew:
Спасибо за подсказку.
А. и Б. Ротенберги.
yralez 28 июня 2018 | 08:53
И двести чиновников