Мохаммед Салах обещал приехать в Чечню по приглашению Рамзана Кадырова, но уже после ЧМ
Ведущий игрок сборной Египта Мохаммед Салах обещал приехать в Чечню по приглашению Рамзана Кадырова, но уже после Чемпионата мира по футболу.
В интервью Известиям глава Чечни сказал, что футболисту очень понравилось в республике. Ранее Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина Чечни. Он вручил ему нагрудный знак на ужине в честь сборной Египта, которая во время чемпионата базировалась в Грозном.
В западной прессе после этого написали, что Салах был крайне недоволен излишним вниманием к себе.
Комментарии3
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banyi1 28 июня 2018 | 08:22
А CNN ПРОТИВ! ))))
wuwer 28 июня 2018 | 08:44
))) А тортом в морду ещё не заряжали?
Ничё..позовут на посиделки..зарядят
vikwlad 28 июня 2018 | 08:44
А за какие заслуги он стал почётным гражданином Чечни? За то, что он отдавал мяч российским футболистам, что бы те смогли забить гол в ворота его сборной?