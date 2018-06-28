Мохаммед Салах обещал приехать в Чечню по приглашению Рамзана Кадырова, но уже после ЧМ

Ведущий игрок сборной Египта Мохаммед Салах обещал приехать в Чечню по приглашению Рамзана Кадырова, но уже после Чемпионата мира по футболу.

В интервью Известиям глава Чечни сказал, что футболисту очень понравилось в республике. Ранее Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина Чечни. Он вручил ему нагрудный знак на ужине в честь сборной Египта, которая во время чемпионата базировалась в Грозном.

В западной прессе после этого написали, что Салах был крайне недоволен излишним вниманием к себе.