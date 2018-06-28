Мосгорсуд проверит законность ареста подозреваемой в шпионаже члена правления Интер РАО Карины Цуркан

Поскольку материалы дела имеют гриф «секретно», заседание пройдет за закрытыми дверями. Лефортовский суд Москвы ранее заключил Цуркан под стражу на два месяца.

По информации газеты Ведомости, подозрения в отношении члена правления Интер РАО связаны с ее возможной работой на спецслужбы Румынии и других восточно-европейских стран. При этом в деле несколько эпизодов.