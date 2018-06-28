Власти Украины готовятся сегодня отразить масштабную кибератаку

В Киеве полагают, что за ней будет стоять Россия.

Хакеры из России заражают украинские компании вредоносными программами, чтобы создать так называемые backdoors для масштабного скоординированного удара. Это заявил накануне агентству «Рейтер» глава киберполиции Украины Сергей Демедюк. По его словам, чтобы избежать обнаружения антивирусами, злоумышленники отправляют из разных источников компоненты вредоносных программы.

Попадая на одно устройство, эти блоки объединяются и служат минами замедленного действия. Начальник украинской киберполиции отметил, что хакеры инфицируют компании в разных отраслях, в частности банки и предприятия энергетической инфраструктуры. Сергей Демедюк сказал, что атака может произойти сегодня, в День Конституции, или 24 августа, в День независимости Украины.

Почти год назад хакеры применили против компаний на Украине вирус «Петя», который парализовал работу банков, почты, госучреждений и СМИ. Вирус распространился по всему миру.